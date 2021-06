Drei Fragen, drei Antworten, drei Lehren für Ihren Langfrist-Erfolg

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, in der vergangenen Woche erhielt ich drei Leserfragen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. In der ersten Frage ging es um Bitcoin, in der zweiten darum, wann ein ...

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, in der vergangenen Woche erhielt ich drei Leserfragen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. In der ersten Frage ging es um Bitcoin, in der zweiten darum, wann ein günstiger Einstiegszeitpunkt ist (oder nicht) und in der dritten um die Performance einiger Musterdepotwerte meines Geldanlage-Briefs. Aber eigentlich drehten sie sich alle um ein Thema: Wie wird man langfristig an der Börse erfolgreich und was ist dabei förderlich, was hinderlich? Ist Bitcoin was für Langfristanleger? Die erste Frage lautete: „Sollte man als Langfristanleger schon in Bitcoin investieren oder ist das noch zu spekulativ?“ Meine Antwort: Nein, eine Investition in Bitcoin ist nicht notwendig und vermutlich auch nicht sinnvoll.

