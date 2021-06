Real Estate goes Tech: Wie aus einer trägen Branche eine Spielwiese für Techies wird

Von Dominik Pederzani, COO und Christian Vollmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, LINUS Digital Finance

Digitalisierung, maschinelles Lernen, Blockchain - all jene Buzzwords und noch mehr wabern durch die Start-up-Szene, aber das tatsächliche Wissen um den Stand der Dinge in der jeweiligen Branche ist begrenzt. Zwei Profis geben Einblick in den (vermeintlich) verschlafenen Immobiliensektor.

Betrachtet man ein simples vermietetes Gebäude, ist wenig intuitiv dabei an digitale Themen zu denken - höchstens vielleicht bei Smart Home Applikationen wie einer intelligenten Heizungssteuerung. Einem aktuellen Report der US-Unternehmensberatung McKinsey zufolge ist die Immobilienwirtschaft eine der am schlechtesten digitalisierten Branchen überhaupt. Das Gebäude als solches ist offline: Blanker Beton, Stahl und Glas, wahlweise auch Holz oder andere innovative Verbundwerkstoffe. Sämtliche Prozesse in und um Gebäude aber ließen sich durchaus vom Papier auf die Datenautobahn hieven.