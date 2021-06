Nach ermüdenden Handelstagen mit wenig Bewegung und extrem dünnen Umsätzen dürfte ab heute die action an der Wall Street beginnen!

Nach ermüdenden Handelstagen mit wenig Bewegung und extrem dünnen Umsätzen dürfte ab heute die action an der Wall Street beginnen! Denn heute stehen die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise und die US-Einzelhandelsumsätze (14.30 bei finanzmarktwelt.de) an, morgen wird die Fed sich äussern - manche an der Wall Street sprechen von der wichtigsten Sitzung in der Karriere von Jerome Powell: wird es einen ersten Hinweis auf eine wenigre expansive Geldpolitik geben oder nicht? Gestern S&P 500 und Nasdaq mit Allzeithochs auf Schlusskurs-Basis - aber es waren die deutlichen Anstiege Markt-schwerer Aktien wie Apple, die verdecken, dass deutlich mehr Aktien fallen als steigen. Vor allem Finanz-Werte derzeit mit den fallenden US-Renditen unter Druck..

