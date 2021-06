---------------------------------------------------------------------------

Die österreichische Drogeriekette BIPA nimmt die Medizinische Hautpflege "ibiotics med" ins Sortiment



- BIPA, österreichs zweitgrößter Drogeriefachhandel, nimmt "ibiotics med" ins Sortiment auf https://www.bipa.at/ibiotics



- BIPA, Teil der REWE International AG, bietet "ibiotics med" in rd. 600 Filialen und online an



- Die Zahl von Betroffenen mit Neurodermitis und anderen Hauterkrankungen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen



- Ein erfreulich deutlicher Ergebnisbeitrag wird bereits im laufenden Jahr erwartet



- Belano ist seit 14. Dezember 2020 im Kapitalmarkt mit einer Wandelanleihe, notiert an der FWB, aktiv



Wien / Berlin, 15. Juni 2021 - Die von der BELANO medical AG entwickelte und vertriebene mikrobiotische Medizinische Hautpflege "ibiotics med" ist ab sofort auch in Österreich im freien Handel erhältlich. Dazu hat BELANO medical mit Österreichs zweitgrößtem Drogeriefachhandel BIPA eine Kooperation vereinbart. In einem ersten Schritt werden die am häufigsten nachgefragten Produkte der ibiotics med Serie - die "Akut-Pflegecreme" und die "Intensivpflege" - in den Drogeriemärkten und online angeboten. https://www.bipa.at/ibiotics



Vor über 40 Jahren gegründet, ist BIPA heute das bekannteste Unternehmen im österreichischen Drogeriefachhandel und bedient ca. 3,3 Millionen Stammkundinnen und Stammkunden. Mit rund 600 Filialen und mehr als 4.000 Beschäftigten bietet BIPA als Teil der REWE International AG ein entsprechend großes Netzwerk an.



Belano rechnet damit, dass der Umsatz bereits im laufenden Geschäftsjahr einen deutlichen Ergebnisbeitrag liefern wird und setzt somit wie geplant den Wachstumskurs fort.



Zahl der Betroffenen durch Hauterkrankungen steigt

In Österreich ist die Zahl von Betroffenen mit Neurodermitis und anderen Hauterkrankungen in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Studien zufolge leiden etwa 20 Prozent der Kinder und jeder zehnte Erwachsene unter entsprechenden Symptomen wie Juckreiz, Brennen oder entzündeten Hautstellen. In der Regel kommen bei den Betroffenen schädliche Keime besonders oft in der Hautflora vor. Der natürliche Wirkstoff von "ibiotics med" stimuliert das Wachstum gesunder Bakterien, reguliert so die Balance der Haut und Hautflora und kann in vielen Fällen die Krankheits-Symptome lindern.