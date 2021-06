First Graphene bringt ein neues Produkt auf den Markt, das für den Polymersektor gedacht ist.

Das neue Produkt nutzt die PureGRAPH-Hochleistungsgraphenzusätze und wird in Chip- bzw. Pellet-Form angeboten. Solche festen Zusätze werden vor allem in der Plastikindustrie eingesetzt. Das neue First Graphene-Produkt ist hauptsächlich für den Einsatz in Polyethylen und Polypropylen gedacht und kann leicht mit Standardverfahren zugesetzt werden. PureGRAPH MB-LDPE kann auch mit Polyamiden und Acetalpolymeren verwendet werden und ist in allen Plättchengrößen und verschiedenen Konzentrationen verfügbar.

First Graphene ( ASX FGR / WKN A2ABY7) bringt ein neues Graphenprodukt auf den Markt, das die bereits bestehende Produktpalette aus pureGRAPH-Pulver und AQUA ergänzt. Bei PureGRAPH MB-LDPE handelt es sich um ein konzentriertes Vorgemisch in Pellet-Form, das für die Beimischung zu einer ganzen Reihe von thermoplastischen Materialien gedacht ist. Damit sollen die mechanischen und thermischen Eigenschaften dieser Materialien verbessert werden.

Wie First Graphene-CEO Michael Bell erklärt, wurde das neue Produkt entwickelt, um den Kunden einen gebrauchsfertigen, bereits aufgelösten Graphen-/Polymerträger zur Verfügung zu stellen, der in vorhandenem Verarbeitungsequipment leicht mit anderen Polymerpellets gemischt und so leicht in bestehenden Fertigungsstraßen genutzt werden kann. Laut Bell handelt es sich nur um das erste einer ganzen Reihe solcher Produkte, die entwickelt werden, um sich besser in den Zielmaterialien zu verteilen. Damit hofft man, sowohl die Tests als auch die Validierung von PureGRAPH zu beschleunigen – und auch den Verkaufszyklus.

Fazit: Wir betrachten es als gute Neuigkeiten, dass First Graphene nicht aufhört, neue Produkte zu entwickeln, die die Verkäufe ankurbeln sollen. Wir gehen davon aus, dass das neue Produkt dem Commercial Manager für die Bereiche Verbundstoffe sowie Plastik und Haftmittel Neil Armstrong neue Möglichkeiten der Kundengewinnung verschafft – und hoffen in dieser Hinsicht in Zukunft einiges zu hören.

