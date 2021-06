Trotz COVID19 erwarten 66% der deutschen Unternehmen steigende Umsätze in Indien / Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Deutsch-Indischen Handelskammer (FOTO)

Berlin/Mumbai (ots) - Indien punktet durch wachsenden Konsum und gut ausgebildete, junge Arbeitskräfte - Standortfaktoren verbessern sich stetig - 36% der Unternehmen wollen 2021 mehr investieren - 37% planen Neueinstellungen

- Relevanz des indischen Marktes wächst für deutsche Unternehmen - Auch im Pandemiejahr erwarten 66% der Unternehmen steigende Umsätze - 16% sogar mehr als 20% Wachstum. Damit sollte Indien 2021 auf das Vorkrisenniveau zurückkehren, sofern die Impfquote zügig ansteigt.

- Nachfragerückgang durch COVID19 fällt geringer aus als erwartet: Nur 55% der befragten Unternehmen verzeichnen diesen. 17% profitieren sogar von einer erhöhten Nachfrage.

- 84% schätzen den wachsenden Inlandskonsum in Indien, 81% das hohe Umsatzpotenzial sowie 65% die Verfügbarkeit gut ausgebildeter Arbeitskräfte. - 81% sehen positive Entwicklungen bei der Infrastruktur, 76% bei der Verlässlichkeit ihrer Geschäftspartner in Indien sowie 67% bei politischer Stabilität und Demokratie.

- Größte operative Herausforderungen für deutsche Unternehmen in Indien sind die Bürokratie (59%), Währungsrisiken (43%) sowie Korruption (38%). - Nachhaltigkeit nimmt an Bedeutung zu, aber Reduktion von CO2-Emissionen noch nicht im Fokus.



Deutsche Unternehmen in Indien erwarten für 2021 ein profitables Jahr - und das trotz der in Indien besonders starken Auswirkungen der zweiten COVID19-Welle in den Monaten April und Mai. Zwei von drei befragten Unternehmen (66%) rechnen mit steigenden Umsätzen, jedes sechste sogar mit mehr als 20% Wachstum. Zugleich geht die Hälfte der Unternehmen (49%) auch von höheren Gewinnen im Vergleich zum Vorjahr aus.



Die Mittelfristperspektive ist sogar noch optimistischer: Für die kommenden fünf Jahre prognostizieren 89% der Befragten höhere Umsätze, 71% steigende Gewinne.

Das sind zentrale Ergebnisse des heute präsentierten " German Indian Business Outlook 2021 ". Diese Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Deutsch-Indischen Handelskammer (AHK Indien) fand zwischen dem 25. Februar und dem 19. April 2021 statt. Im Mittelpunkt standen die Geschäftserwartungen deutscher Unternehmen in Indien.