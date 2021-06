München (ots) -



- Türkei und Griechenland: Nachfrage verdoppelt zum Vergleichszeitraum 2019

- Ø Flugpreise für die zehn beliebtesten Destinationen 16 Prozent höher als 2019

- CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Fragen rund um die Flugbuchung



Die Lust auf Urlaub steigt. Während die Coronazahlen in Europa kontinuierlich

sinken, hat die Bundesregierung Reisen stark vereinfacht - innerhalb Europas

entfällt die Quarantänepflicht für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete.1)





Ein Blick auf die Flugbuchungen zeigt: Die Nachfrage nach Flügen ist bereitsdeutlich gestiegen, besonders für die drei beliebtesten Destinationen Spanien,Türkei und Griechenland.Türkei und Griechenland: Nachfrage verdoppelt zum Vergleichszeitraum 2019Die Zahl der Flugreisen nach Griechenland und in die Türkei hat sich sogar mehrals verdoppelt im Vergleich zum identischen Zeitraum 2019 - sicherlich auch,weil die Preise dort stabil bzw. sogar gesunken sind. Ein Hin- und Rückflug nachGriechenland kostet in den Sommermonaten 2021 im Schnitt lediglich zwei Prozentmehr als 2019. Flüge in die Türkei sind aktuell sogar neun Prozent günstiger als2019.2)Durchschnittliche Flugpreise für die zehn beliebtesten Destinationen 16 Prozenthöher als 2019Unter den zehn beliebtesten Destinationen für eine Flugreise sind Griechenlandund die Türkei bezüglich der moderaten Preisentwicklung eher die Ausnahme.Anders sieht es z. B. in Spanien aus: Flüge dorthin kosten aktuell 22 Prozentmehr als 2019.Im Schnitt über die zehn am häufigsten gebuchten Ziele ist das Preisniveau füreinen Hin- und Rückflug 16 Prozent höher als im gleichen Zeitraum 2019."Ein Hauptgrund für die steigenden Flugpreise ist, dass die Fluggesellschaftenin der Coronapandemie vorsichtiger geplant haben" , sagt Sebastian Sager,Geschäftsführer Flüge bei CHECK24. "Dadurch stehen generell geringereKapazitäten zur Verfügung als in den Vorjahren. Gleichzeitig sind Anbieter beisteigender Nachfrage weniger gezwungen, Rabatte zu gewähren. Deshalb empfehlenwir Verbraucher*innen, frühzeitig den Sommer- bzw. Herbsturlaub zu buchen, umsich die bevorzugte Verbindung zu sichern."Im CHECK24 Flugvergleich finden Verbraucher*innen aktuell viele Angebote, dieohne zusätzliche Gebühr flexibel umbuchbar sind. Etwa die Hälfte derFluggesellschaften bieten solche Tarife an.CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Fragen rund um die FlugbuchungBei allen Fragen rund um die Flugbuchung beraten die CHECK24-Flugexpert*innensieben Tage die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail. Im digitalenKundenkonto sehen und verwalten Verbraucher*innen ihre Flüge.1)Quelle: https://ots.de/QNjrX9 [14.5.2021]2)Datenbasis: alle Flugbuchungen über CHECK24 im Mai für Abflüge zwischen dem1.7. und 30.9., 2019 vs. 2021