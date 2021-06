Wien (APA-ots) -



* 100 Mio. Volumen in wenigen Stunden platziert

* Knapp 50% der Hybridanleihe von 2018 rückgekauft und verlängert * 250 Mio. in zwei Monaten am Kapitalmarkt erfolgreich platziert

Nach der erfolgreichen Platzierung einer 150 Mio.

Sustainability-Linked Anleihe (Senior Bond) im Mai 2021 konnte die Emission der ersten tief nachrangigen Sustainability-Linked Anleihe (Hybridanleihe) über 100 Mio. abgeschlossen werden. Somit setzt die UBM einen weiteren Meilenstein in der Neuausrichtung der Finanzierungen auf green. smart. and more.