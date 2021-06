Die ABOUT YOU Holding AG (ISIN:DE000A3CNK42) ist vorgeprescht und heute kommen die nächsten heissen Börsenaspiranten mit Preisen, Freefloat und potentieller Market-Cap nachdem sich die Cherry AG Cherry AG festlegte – Preisspanne 33,00 bis 38,00 EUR.

Kommt jetzt noch: BIKE24 AG (ISIN: DE000A3CQ7F4). Eine der führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa mit Fokus auf das Premiumsegment will auch an die Börse. Schön für die Anleger ist jetzt die Vergelichbarkeit der drei Börsengänge in engem zeitlichen Zusammenhang, ähnlichen Wachstumsraten, ähnlichem Volumen und … VERGLEICH HIER.