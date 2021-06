Kann die Adobe-Aktie in den nächsten Wochen ihre Rally fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

„Rückblick: Die Adobe-Aktie markierte am 02. September 2020 ein Allzeithoch bei 536,88 USD. Anschließend korrigierte die Aktie ausführlich und fiel auf ein Tief bei 420,78 USD zurück. Seit diesem Tief vom 08. März 2021 befindet sich der Wert wieder in einer Aufwärtsbewegung. Dabei gelang am Freitag der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Im gestrigen Handel legte der Wert weiter zu und kletterte auf das aktuelle Rekordhoch bei 561,36 USD.

Ausblick: Gerade in den letzten drei Tagen war die Aufwärtsbewegung sehr dynamisch. Daher ist die Adobe-Aktie kurzfristig überkauft, was sie anfällig für einen Rücksetzer macht. Dieser könnte zu Abgaben in Richtung 536,88 USD oder 525,44 USD führen. Anschließend bestünde die Chance auf eine weitere Rally bis ca. 585 USD und vielleicht sogar 671 USD. Sollte die Aktie allerdings unter 525,44 USD abfallen, wäre mit einem Rücksetzer in Richtung 499 oder sogar 481 USD zu rechnen.“

Gelingt der Adobe-Aktie, die derzeit bei 556,95 USD notiert, in naher Zukunft das Kursziel bei 585 USD erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 560 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Adobe-Aktie mit Basispreis bei 560 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PF16W36, Bewertungstag 17.9.21, wurde beim Adobe-Kurs von 556,95 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,214 USD mit 2,61 – 2,66 Euro gehandelt.

Kann die Adobe-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 585 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,54 Euro (+33 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 528 USD

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Adobe-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 528 USD, BV 0,1, ISIN: DE000JN1V3S8, wurde beim Adobe-Kurs von 556,95 USD mit 2,66 – 2,76 Euro quotiert.

Beim Adobe-Aktienkurs von 585 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – bei 4,69 Euro (+70 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adobe-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adobe-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.