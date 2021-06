---------------------------------------------------------------------------

DEAG stärkt Marktposition in UK durch Übernahme von UK Live Limited

Berlin, 15. Juni 2021 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") forciert ihre internationale Expansion und übernimmt in Großbritannien über ihre Tochtergesellschaft Kilimanjaro Holdings Ltd. 90 % der Anteile des britischen Promoters und Event-Veranstalters UK Live Limited ("UK Live"). Mit der Beteiligung an UK Live weitet die DEAG ihre Geschäftsaktivitäten in Großbritannien, dem wichtigsten Zweitmarkt der Gesellschaft, weiter erfolgreich aus. Im Dezember 2019 hatte die DEAG die Mehrheit am britischen Ticketing-Anbieter Gigantic Holdings Ltd. erworben, nachdem das Unternehmen bereits 2017 den Promoter The Flying Music Group und 2018 das Belladrum Festival in Schottland übernommen hatte. Zudem hatte sich Kilimanjaro Anfang 2021 an der Collective Form Ltd. beteiligt. Ihre Marktposition in Großbritannien und Irland stärkte die DEAG darüber hinaus im Herbst 2020 durch die Gründung des Joint Ventures Singular Artists in Irland. Durch die Übernahme von UK Live sowie das weitere Wachstum in der Ticketing-Branche in Großbritannien, insbesondere durch die Kooperation mit den Plattformen myticket.co.uk und Gigantic.com, ergeben sich für die DEAG positive Synergieeffekte.



UK Live ist seit mehr als zehn Jahren als Event-Veranstalter am Markt etabliert und zählt zu den größten unabhängigen Promotern in Großbritannien. In den vergangenen Jahren veranstaltete die Gesellschaft Konzerte unter anderem mit bekannten Musikgrößen wie Craig David, Kim Wilde, Rick Astley und den Kaiser Chiefs. Darüber hinaus ist UK Live auch in den Bereichen Artist Booking, Bühnenbau und Veranstaltungstechnik aktiv. Die Gesellschaft agiert ausschließlich auf ihrem Heimatmarkt Großbritannien und stellt mit ihrem Partnernetzwerk und einem breit diversifizierten Portfolio, das unter anderem das renommierte Musikfestival "Let's Rock" in 14 Städten in UK beinhaltet, eine hervorragende Ergänzung zum Portfolio der DEAG dar. Die Unternehmensgründer und Geschäftsführer von UK Live, Nick Billinghurst und Matt Smith, bleiben als Anteilseigner beteiligt und werden die Gesellschaft langfristig weiter führen.