Die Cannovum AG (Börsen Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21) geht eine strategische Lieferpartnerschaft für Dronabinol mit einem europäischen Medizinalcannabis-Lieferanten ein. Die Produkte werden voraussichtlich Anfang August als Teil des Cannovum Produktportfolios verfügbar sein. Der unterzeichnete Liefervertrag läuft zunächst bis Ende 2023.



Cannovum erweitert über ihre lizenzierte Tochtergesellschaft, Cannovum Health eG, das Medizinalcannabis-Portfolio um Dronabinol, ein synthetisches Cannabinoid das bereits seit 1998 in Deutschland verschreibungsfähig ist. Dronabinol wird hauptsächlich in der Schmerztherapie eingesetzt. Mit Aufnahme dieses etablierten Arzneimittels in das Produktportfolio geht Cannovum einen weiteren Schritt zur bestmöglichen Versorgung von Patienten: Denn nur ein vollständiges Medizinalcannabis-Sortiment gibt Ärzten die Möglichkeit, die optimale individuelle Behandlung für jeden ihrer Patienten zu finden.



"Der Markt für Dronabinol hat allein in Deutschland ein Volumen von über 45 Millionen Euro. Die Aufnahme in unser Portfolio unter unserer eigenen Marke ist ein wichtiger Meilenstein für uns um Patienten in Deutschland und später Europa mit einem umfassenden Angebot an medizinischem Cannabis zu versorgen. Als nächstes sollen Cannabis-Extrakte folgen", so Pia Marten, CEO der Cannovum AG.



Um Ärzte und Pharmazeuten bei der cannabis-basierten Therapie zu unterstützen, haben Cannovums pharmazeutische Referenten eine intensive Weiterbildung mit medizinischem Fachpersonal über das volle Spektrum von Dronabinol absolviert. Expertise und Erfahrung sind die Grundpfeiler der bestmöglichen Versorgung von Patienten, denn jeder Patient verdient die beste Therapie.



Kontakt:

Linda Rasch, IR & PR, Cannovum AG

Telefon +49 30 3982 163 62, linda.rasch@cannovum.com



Über die Cannovum AG:

Die Cannovum AG ist das erste deutsche börsengelistete Medizinalcannabis-Unternehmen. Über die Tochtergesellschaft Cannovum Health eG. ist sie ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler, Importeur und Hersteller hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Import von hochqualitativen cannabinoiden Ausgangsstoffen, medizinisch-wissenschaftliche Aufklärung und den flächendeckenden Vertrieb für einen vereinfachten und gerechten Zugang zu cannabisbasierten Therapien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cannovum.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cannovum AG

Rheinsberger Str. 76/77

10115 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 3982 16360

E-Mail: ir@cannovum.com

Internet: www.cannovum.com

ISIN: DE000A2LQU21

WKN: A2LQU2

°