Ende April 2021 waren knapp 5,5 Millionen Personen in den Betrieben des

Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten tätig. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt,

ging die Zahl der Beschäftigten gegenüber April 2020 um gut 119 000 oder 2,1 %

zurück. Im Vorjahresmonat April 2020 waren bereits deutliche Auswirkungen der

Corona-Krise erkennbar und mit -1,9 % zum April 2019 ein erster größerer

Rückgang der Beschäftigtenzahlen zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vormonat März

2021 blieb die Zahl der Beschäftigten unverändert. Zu beachten ist, dass

Kurzarbeitende als Beschäftigte zählen und sich deshalb Veränderungen bei der

Kurzarbeit nicht in den Beschäftigtenzahlen niederschlagen.



Beschäftigtenzahl im Vergleich zum Vorjahr in fast allen Branchen rückläufig





Die Zahl der Beschäftigten nahm im April 2021 im Vergleich zum April 2020 infast allen Wirtschaftsbereichen des Verarbeitenden Gewerbes ab. Am stärkstensank die Beschäftigtenzahl in der Metallerzeugung und -bearbeitung mit -6,1 %.Deutlich zurückgegangen sind die Beschäftigtenzahlen auch im Maschinenbau (-4,3%), in der Herstellung von Metallerzeugnissen (-4,2 %), in der Herstellung vonKraftwagen und Kraftwagenteilen (-3,1 %), in der Herstellung von Gummi- undKunststoffwaren (-2,5 %) und in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen(-2,3 %). Wenig verändert hat sich die Zahl der Beschäftigten in der Herstellungvon chemischen Erzeugnissen mit -0,4 % sowie in der Herstellung vonDatenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen mit -0,2 %.Deutlich gestiegen ist die Beschäftigtenzahl gegenüber dem Vorjahresmonat in derHerstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (+4,4 %).Anstieg der geleisteten Arbeitsstunden und Entgelte im Vergleich zum VorjahrDie im April 2021 geleisteten Arbeitsstunden nahmen im Vergleich zum April 2020bei gleicher Zahl von Arbeitstagen um 16,4 % auf 679 Millionen Stunden zu. ImVorjahresmonat April 2020 war es durch die Corona-Krise zuProduktionsunterbrechungen in etlichen Betrieben des Verarbeitenden Gewerbesgekommen, was sich direkt auf die Zahl der Arbeitsstunden ausgewirkt hatte(-17,9 % zu April 2019).Die Entgelte für die Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe lagen im April 2021insgesamt bei rund 24,8 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahresmonat war dasein Anstieg um 7,1 %. Dies ist auf den hohen Anteil der Kurzarbeit im April 2020zurückzuführen, da das von den Beschäftigten bezogene Kurzarbeitergeld keinBestandteil des nachgewiesenen Entgelts ist.