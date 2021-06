Berlin (ots) - PIABO PR, Europas führender Full-Service Kommunikationspartner

für die Digitalwirtschaft, erweitert mit Tanja von Frowein als neue

Führungskraft die Beratungskompetenzen für die Fintech- und Insurtech Branche.

Die ausgewiesene Finanzexpertin wird als Practice Directorin bei PIABO ab sofort

Kunden aus der Finanz- und Kryptobranche sowie der Versicherungswirtschaft bei

der Planung und Umsetzung effektiver Kommunikationsansätze beraten.



Von Frowein verfügt über 20 Jahre Industrieerfahrung in verschiedenen Marketing-

und Kommunikationsrollen und hat in nationalen und internationalen

Finanz-Unternehmen strategische Kommunikations- sowie Marketingkonzepte

entwickelt. Bei PIABO wird sie als Practice Directorin hauptsächlich für

Fintech-Kunden zuständig sein sowie die angrenzenden Themenbereiche Krypto und

Insurtech. Sie berichtet an Unit Director Marc-Pierre Hoeft.





"Mich begeistert per se die Vielfalt und Komplexität der Produkte undDienstleistungen im Finanzmarkt. Regulatorik, Trends und Entwicklungen stehendabei ebenso auf der Agenda wie ein sensibler und fundierter Vertrauensaufbaufür Innovationen und Finanzprodukte. Das macht die Arbeit mit Fintechs spannendund erlaubt mir, meine langjährige Erfahrung aus verschiedenen Stationen in derFinanzbranche bei der Beratung zu integrieren. Ich möchte an dem eingeschlagenenKurs von PIABO festhalten. Am deutschen Markt zeigt sich ein zunehmendes"Erwachsenwerden" der Fintech-Branche. Bei vielen Unternehmen sehen wir bereitseine enorme Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle oder gar eineInternationalisierung. Mit meinem fundierten Fach- und Branchenwissen freue ichmich, mit unseren Partner:innen diese Entwicklung und neue aussichtsreicheGeschäftsmodelle voranzubringen", sagt von Frowein.Bei Edelman betreute Tanja von Frowein, zuletzt als Account Director Kunden ausder Finanzbranche bei der Planung und Umsetzung effektiverKommunikationsansätze. Zuvor arbeitet sie acht Jahre bei HSBC Global AssetManagement, im Institutional und Wholesale Team im Bereich Client Strategy.Weitere Stationen waren unter anderem bei Robeco und Invesco Asset Managementsowie bei der Deutsche Postbank AG. Von Frowein hat Betriebswirtschaftslehre ander Frankfurt School of Finance & Management und der University of New SouthWales in Sydney studiert. Parallel dazu legte sie die Banklehre-Prüfung vor derIHK ab. Darüber hinaus ist sie als Certified European Financial Analyst (CEFA)qualifiziert."Mit Tanja von Frowein, einer sehr erfahrenen Finanzspezialistin, positioniertsich PIABO weiter in den Bereichen Fintech, Krypto und Insurtech und zeigt seineExzellenz in diesen Bereichen. Mit ihrer Leidenschaft für Zukunftsthemen undeinem exzellenten Netzwerk bringt Tanja die idealen Voraussetzungen mit, umunsere starke Fintech-Expertise weiter voranzutreiben und auszubauen", sagt TiloBonow, CEO von PIABO PR.Über PIABO PR:Die Kommunikationsagentur PIABO PR ist der führende europäischeFull-Service-Kommunikationspartner der Digitalwirtschaft mit Hauptsitz inBerlin. PIABO erzielt international herausragende Medienpräsenz für seine Kundenaus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech,Healthtech, Blockchain, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence,AR/VR, Security, Big Data, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum desmultidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Mediasowie Content Marketing und Influencer Programs. Das Unternehmen wird vonGründer und CEO Tilo Bonow geführt und unterstützt bereits seit 2006 alsstrategischer Partner seine Kund:innen aktiv beim Erreichen ihrer lokalen undglobalen Wachstumsziele. Zu PIABOs Portfolio zählen u. a. Shopify, Samsung,Stripe, Henkel , GitHub und die Silicon Valley Bank. Seit April 2021 ist PIABO PRzudem 100 Prozent klimaneutral.