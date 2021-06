Ada Health beschleunigt internationales Wachstum mit neuen globalen Partnerschaften / Nachfrage nach KI-gestützten Gesundheitsplattformen steigt (FOTO)

Berlin / London / New York (ots) -



- Das Digital Health-Unternehmen Ada Health hat in den vergangenen 8 Monaten

starkes Wachstum verzeichnet und weltweit neue Partner gewonnen

- Zu den neuen Partnern zählen bedeutende Akteure aus den Bereichen Life

Sciences, Versicherungen, Gesundheitsanbieter und internationale Entwicklung -

darunter AXA OneHealth, Santéclair, Novartis, CUF, TAJ Digital Health und

Sutter Health



Das globale Digital Health-Unternehmen Ada Health hat in den vergangenen 8

Monaten deutliches Wachstum verzeichnet und mehr als 10 neue Partnerschaften

abgeschlossen. Zu den neuen Partnern gehören namhafte Akteure aus den Bereichen

Life Sciences, Versicherungen und Gesundheitsanbieter. Eine Reihe weiterer

Partnerschaften ist in Planung.







künstlicher Intelligenz basierenden Lösungen in das Gesundheitssystem.

Organisationen und Anwender griffen in gleichem Maße verstärkt auf innovative

Ansätze zurück, um den wachsenden Herausforderungen des Gesundheitswesens zu

begegnen. Zu diesen zählt die Covid-19-Pandemie, aber auch langfristige

Entwicklungen wie wachsende und alternde Bevölkerungen oder die zunehmende

weltweite Ungleichverteilung von Gesundheitsressourcen. Gefragt sind

vertrauenswürdige digitale Lösungen, die einen konkreten Mehrwert bieten, hohe

medizinische Qualität aufweisen und effizient und sicher in bestehende Systeme

von Gesundheitsdienstleistern integriert werden können. Mehrere innovative

Organisationen haben sich für Ada als Partner der Wahl entschieden, um die

Patientenerfahrungen zu transformieren und mit Adas Unternehmenslösungen ihre

Versorgungsziele zu erreichen.



Die KI-gestützten Unternehmenslösungen von Ada bieten außergewöhnliche

medizinische Sicherheit und Genauigkeit. Sie basieren auf der gleichen

Technologie, der medizinischen Wissensbasis und dem Anwendungsserlebnis, mit

denen Ada zur beliebtesten und bestbewerteten Symptomanalyse-App der Welt

avancieren konnte. Die Unternehmenslösungen von Ada sind seit 2020 verfügbar.

Sie wurden mit dem Ziel entwickelt, dass Gesundheitsdienstleister ihren

Patienten eine bessere Erfahrung ermöglichen und die verschiedenen Schritte der

Versorgung stärker verbinden können. So können bessere gesundheitliche

Ergebnisse erzielt und gleichzeitig die Effizienz und Patientenzufriedenheit

gesteigert werden.



Partner können mit den Unternehmenslösungen Adas branchenführende, auf

künstlicher Intelligenz basierende Symptomanalyse- und die Wegweiserfunktion zur

passenden gesundheitlichen Versorgung in ihre digitalen Angebote einbetten. Dies

hilft Nutzern, ihre Symptome zu verstehen, mögliche Erkrankungen frühzeitig zu Seite 2 ► Seite 1 von 3



