Zunächst wird Teamviewer in das SAP-Partnerprogramm aufgenommen, zum anderen sogar in Frontline in SAP-Lösungen integriert. Frontline ist eine auf sogenannter Augmented Reality (AR) basierende Industrie-4.0-Lösung. Durch diese Partnerschaft könnte Teamviewer enorm profitieren und seine Wachstumschancen enorm ausweiten. Das sahen Anleger in einem ersten Impuls offenbar ähnlich und trieben den Wert entsprechend über 32,00 Euro voran. Sollten sich weitere Gewinne einstellen, könnte sogar ein erfolgreicher Abschluss der vorausgegangenen Bodenbildungsphase anstehen.

Triggermarke klar definiert

Um den noch im Aufbau befindlichen Boden um 30,00 Euro gänzlich zu aktivieren, müsste die Teamviewer-Aktie mindestens über ein Niveau von 32,90 Euro auf Wochenschlusskursbasis zulegen. Nur in diesem Szenario ließen sich anschließend der EMA 50 bei 34,07 Euro und darüber die Tiefs aus März dieses Jahres bei 35,23 Euro als potenzielle Ziele in der Teamviewer-Aktie definieren. Spätestens am EMA 200 bei 38,38 Euro dürfte es aber zu längeren Gewinnmitnahmen kommen. Ein bärisches Bild würde sich dagegen ganz klar unterhalb der Kursmarke von 30,00 Euro einstellen, in diesem Fall müssten Abschläge auf zunächst 27,86 und darunter sogar auf 26,17 Euro zwingend einkalkuliert werden.