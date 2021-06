Lokführergewerkschaft GDL bekräftigt Streikankündigung

BERLIN (dpa-AFX) - Wenige Tage vor Ferienbeginn in mehreren Bundesländern hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihre Streikankündigung bekräftigt. Sie nennt jedoch weiterhin keinen Termin für den Arbeitskampf bei der Deutschen Bahn. "Ihre Mitgliedsunternehmen, für die die GDL Forderungen erhoben hat, müssen sich auf Streiks einstellen", heißt es in einem Schreiben an den Arbeitgeberverband der Bahn, das die Gewerkschaft am Dienstag veröffentlichte. In dem Brief mit Datum vom 11. Juni erklärt sie das Scheitern der Tarifverhandlungen. Über die Aufnahme von Streiks werde rechtzeitig informiert, heißt es darin./bf/DP/mis