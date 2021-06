EU erwartet rasche Lösung im Zollstreit mit den USA um Airbus/Boeing

BRÜSSEL/GENF (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet noch für diesen Dienstag eine Lösung im Streit mit den USA über gegenseitige Strafzölle wegen Subventionen an Airbus und Boeing . "Ich bin sehr überzeugt, dass wir in unserem Gespräch mit unseren amerikanischen Freunden heute eine Einigung über das Thema Airbus/Boeing finden", sagte von der Leyen am Dienstag in Brüssel.

Es handele sich um den längsten Handelskonflikt in der Geschichte der Welthandelsorganisation WTO. Deshalb liege eine Lösung im Interesse beider Seiten. "Und ich bin sehr positiv gestimmt und überzeugt, dass wir heute zusammen liefern", fügte die Kommissionschefin hinzu.