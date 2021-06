Rundfunkbeitragserträge im Coronajahr 2020 stabil bei 8,1 Milliarden Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 15.06.2021, 11:01 | 15 | 0 | 0 15.06.2021, 11:01 | KÖLN (dpa-AFX) - Die Erträge aus dem Rundfunkbeitrag in Deutschland sind im Corona-Jahr 2020 stabil geblieben. Sie stiegen um 0,5 Prozent auf insgesamt 8,11 Milliarden Euro, wie der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio am Dienstag in Köln mitteilte. 2019 waren es 8,07 Milliarden Euro gewesen. Seit 2017 (7,97 Milliarden) steigen die Erträge leicht. Der Rundfunkbeitrag wird pro Haushalt erhoben, auch Firmen zahlen. Es gibt zugleich Ausnahmeregelungen. Die Beitragshöhe pro Haushalt liegt bei monatlich 17,50 Euro. Der Beitrag ist die Haupteinnahmequelle für ARD, ZDF und Deutschlandradio. Die Bundesländer legen die Höhe per Staatsvertrag fest. Beim Bundesverfassungsgericht liegen derzeit Klagen der öffentlich-rechtlichen Sender, weil die Beitragshöhe - anders als von den meisten Ländern gewollt - durch eine Blockade Sachsen-Anhalts nicht zum 1. Januar auf 18,36 Euro stieg./rin/DP/mis







0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer