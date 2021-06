Cloud-Dienstleister Skaylink geht an den Start (FOTO)

München (ots) - Skaylink (https://www.skaylink.com/) - das ist der Name desneuen europäischen Service Providers für Cloud und Digital Transformation ausDeutschland. Entstanden aus der DNA der Cloud-Pioniere Beck et al. GmbH, binaryGmbH, direkt gruppe GmbH und infoWAN Datenkommunikation GmbH, vereint die neueMarke alle Dienstleistungen rund um eine erfolgreiche Cloud-Journey unter einemDach. Als sogenannter End-to-End-Provider wird sie eine umfassende Palette anLösungen in den Bereichen Private Cloud und Public Cloud in der DACH-Regionanbieten. Damit wird Skaylink sowohl Kunden aus dem Mittelstand als auchEnterprise-Kunden bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und auf ihremWeg in der Cloud begleiten.CEO von Skaylink ist Heinrich Zetlmayer. Der promovierte Ingenieur war inSenior-Positionen in Consulting und Technologie, u. a. bei IBM , tätig und istselbst Gründer und Investor für innovative Technologieunternehmen. Zetlmayerfasst den Mehrwert von Skaylink so zusammen: "Mit Skaylink verbinden wireinzigartige Cloud-Kompetenz mit digitalem Transformationsknowhow in einemDienstleistungsunternehmen. Gleichzeitig besitzen wir die notwendige Größe, umProjekte einfacher und schneller best-in-class zu realisieren."