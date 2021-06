Neuer Bericht hilft IT-Einkäufern, Greenwash und falsche Behauptungen zu vermeiden

Stockholm (ots/PRNewswire) - In komplexen Produktkategorien wie der IT sind die

sozialen und ökologischen Risiken hoch. TCO Development, die Organisation hinter

der Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte TCO Certified, hat den neuen

Bericht "Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of

independent verification" veröffentlicht. Der Bericht hilft Einkäufern weltweit,

die sozialen und ökologischen Aspekte ihrer Einkäufe genau zu überprüfen.



" Die Millionen von Arbeitern in der Lieferkette sind oft mit Armutslöhnen,

gefährlichen und unsicheren Arbeitsbedingungen konfrontiert und stehen ohne

sozialen Schutz da. Dies ist in der Elektronik- und IT-Branche deutlich zu

erkennen, " sagt Parul Sharma, CEO der Academy for Human Rights in Business, die

an dem Bericht mitgewirkt hat.







oder irreführend eingestuft. Um Greenwash und falsche Produktbehauptungen zu

vermeiden, sind Transparenz und Verifizierung der Schlüssel zur Validierung der

nachhaltigen Beschaffungsbemühungen Ihres Unternehmens und letztlich auch Ihres

Rufs.



Der diesjährige Impacts and Insights Report wirft einen kritischen Blick darauf,

was Einkäufer tun müssen, um Greenwash zu vermeiden - und welche Werkzeuge zur

Verfügung stehen, um die Abhängigkeit von falschen Behauptungen zu reduzieren.

Der Bericht bietet Einblicke, die auf den Erfahrungen mit TCO Certified

basieren, zusammen mit Expertenstimmen von politischen Vertretern,

Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftlern, Fabrik-Auditoren, Produkttests

und der Beschaffung.



" Es ist wichtig, dass Unternehmen einen unabhängigen Nachweis über die

Auswirkungen auf die Umwelt und die Lieferkette im Zusammenhang mit den von

ihnen bezogenen Produkten erhalten. Der Ruf, die Glaubwürdigkeit der Stakeholder

und die Genauigkeit stehen mehr denn je auf dem Spiel, " sagt Clare Hobby,

Director Purchaser Engagement, Global bei TCO Development.



" Mit unserem Bericht Impacts and Insights wollen wir Einkäufern das Rüstzeug an

die Hand geben, um die üblichen Risiken zu vermeiden, sich auf Greenwash und

falsche Produktaussagen zu verlassen. Nachweise darüber zu erhalten, was

tatsächlich in der IT-Lieferkette passiert, gibt jeder Organisation das

Vertrauen, hinter ihren Nachhaltigkeitsbemühungen zu stehen" , schließt Clare

Hobby.



Laden Sie den Bericht "Impacts and Insights:

(https://tcocertified.com/2021-impacts-and-insights/) Navigating the Sustainable

IT Revolution" hier herunter.

(https://tcocertified.com/2021-impacts-and-insights/)



Auf dem Weg zu nachhaltigen IT-Produkten



Mit über 30 Jahren Erfahrung ist TCO Certified die weltweit führende

Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte. Unsere vielfältigen Kriterien

zielen darauf ab, die soziale und ökologische Verantwortung während des gesamten

Produktlebenszyklus zu fördern. In 11 Produktkategorien wie zum Beispiel

Displays, Computer und Mobilgeräte wird die Konformität sowohl vor als auch nach

der Zertifizierung unabhängig überprüft.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1527319/TCO_Development_Report.jpg



Pressekontakt:



Cassandra Julin

+46(0)702866861

press@tcodevelopment.com

Press Room



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71401/4941828

OTS: TCO Development





In einer weltweiten Studie über Online-Umweltaussagen wurden 40 % als falschoder irreführend eingestuft. Um Greenwash und falsche Produktbehauptungen zuvermeiden, sind Transparenz und Verifizierung der Schlüssel zur Validierung dernachhaltigen Beschaffungsbemühungen Ihres Unternehmens und letztlich auch IhresRufs.Der diesjährige Impacts and Insights Report wirft einen kritischen Blick darauf,was Einkäufer tun müssen, um Greenwash zu vermeiden - und welche Werkzeuge zurVerfügung stehen, um die Abhängigkeit von falschen Behauptungen zu reduzieren.Der Bericht bietet Einblicke, die auf den Erfahrungen mit TCO Certifiedbasieren, zusammen mit Expertenstimmen von politischen Vertretern,Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftlern, Fabrik-Auditoren, Produkttestsund der Beschaffung." Es ist wichtig, dass Unternehmen einen unabhängigen Nachweis über dieAuswirkungen auf die Umwelt und die Lieferkette im Zusammenhang mit den vonihnen bezogenen Produkten erhalten. Der Ruf, die Glaubwürdigkeit der Stakeholderund die Genauigkeit stehen mehr denn je auf dem Spiel, " sagt Clare Hobby,Director Purchaser Engagement, Global bei TCO Development." Mit unserem Bericht Impacts and Insights wollen wir Einkäufern das Rüstzeug andie Hand geben, um die üblichen Risiken zu vermeiden, sich auf Greenwash undfalsche Produktaussagen zu verlassen. Nachweise darüber zu erhalten, wastatsächlich in der IT-Lieferkette passiert, gibt jeder Organisation dasVertrauen, hinter ihren Nachhaltigkeitsbemühungen zu stehen" , schließt ClareHobby.Laden Sie den Bericht "Impacts and Insights:(https://tcocertified.com/2021-impacts-and-insights/) Navigating the SustainableIT Revolution" hier herunter.(https://tcocertified.com/2021-impacts-and-insights/)Auf dem Weg zu nachhaltigen IT-ProduktenMit über 30 Jahren Erfahrung ist TCO Certified die weltweit führendeNachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte. Unsere vielfältigen Kriterienzielen darauf ab, die soziale und ökologische Verantwortung während des gesamtenProduktlebenszyklus zu fördern. In 11 Produktkategorien wie zum BeispielDisplays, Computer und Mobilgeräte wird die Konformität sowohl vor als auch nachder Zertifizierung unabhängig überprüft.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1527319/TCO_Development_Report.jpgPressekontakt:Cassandra Julin+46(0)702866861press@tcodevelopment.comPress RoomWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/71401/4941828OTS: TCO Development