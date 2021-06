Geratherm Medical AG: Tochterunternehmen apoplex medical und Telekom: Gemeinsam gegen Schlaganfall

Tochterunternehmen apoplex medical und Telekom:

Gemeinsam gegen Schlaganfall

- Telekom ermöglicht digitale Schlaganfall-Risiko-Analyse

- Kooperation mit apoplex medical technologies

- Daten liegen in der Telekom Healthcare Cloud

Schlaganfälle gehören zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Rund 270.000 Menschen erleiden jedes Jahr einen Hirnschlag. Die Telekom unterstützt den Kampf gegen diese "Volkskrankheit" in Kooperation mit apoplex medical technologies. Das mittelständische Medizintechnikunternehmen aus Pirmasens bietet eine software-basierte Lösung, mit deren Hilfe der Risikofaktor Vorhofflimmern frühzeitig erkannt wird und so Schlaganfälle verhindert werden können. Telekom und apoplex bieten nun gemeinsam eine Lösung für eine frühzeitige Schlaganfall-Risiko-Analyse (SRA) in der Cloud.

"Wir wollen mit unserer Technologie dazu beitragen, dass die Zahl der Schlaganfallpatienten künftig kleiner wird", sagt Michael Waldbrenner, Geschäftsführer Telekom Healthcare Solutions. Die digitale SRA(R) soll dazu künftig in der Telekom Healthcare Cloud betrieben werden. Ärzte können mit der Anwendung SRA(R) Patienten-EKGs auf unbekanntes Vorhofflimmern screenen und so ein mögliches Schlaganfallrisiko mit entsprechenden Therapiemaßnahmen reduzieren. Mehr als 200 Kliniken nutzen die Diagnose-Software bereits. "Unsere Kunden schätzen besonders die Qualitätssteigerung in der Diagnostik und die damit verbundene Optimierung der Klinikabläufe", erklärt apoplex-Geschäftsführer Albert Hirtz.