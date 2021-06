ITM ernennt Dr. Klaus Maleck zum Chief Financial Officer

ITM AG, ein führendes radiopharmazeutisches Unternehmen, gab heute die Ernennung von Dr. Klaus Maleck zum Chief Financial Officer (CFO) der ITM Group bekannt. Zuvor war Dr. Maleck als CEO der TETEC AG tätig, einem voll integrierten Entwickler und Hersteller für regenerative Medizin innerhalb der Aesculap/B Braun-Gruppe. Unter der Leitung von Klaus Maleck entwickelte sich das Unternehmen von 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einem der größten Hersteller in diesem Bereich. Dr. Maleck war in den vergangenen Jahren in verschiedenen Positionen als CFO und im Management börsennotierter und privater Unternehmen der biopharmazeutischen Branche und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Unternehmensentwicklung sowie im Finanzmarkt. Er wird das Management-Team beim Ausbau der Pipeline sowie der globalen Expansion des Unternehmens unterstützen. Der derzeitige CFO von ITM, Thomas Dürre, tritt zurück, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

„Wir heißen Herrn Maleck bei uns herzlich willkommen. Er kann auf eine beachtliche Erfolgsbilanz im Finanzmanagement sowie im operativen Geschäft, sowohl bei privaten als auch börsennotierten Unternehmen, zurückblicken. Seine Führungsqualitäten und unternehmerischen Fähigkeiten werden uns dabei helfen, unsere Position als weltweit führendes Unternehmen in der Präzisionsonkologie und als führender Hersteller und Lieferant von Radioisotopen weiter auszubauen“, kommentierte Steffen Schuster, CEO von ITM. „Ich möchte mich bei Thomas für seinen unermüdlichen Einsatz für unsere bisherige Unternehmensentwicklung bedanken und wünsche ihm im Namen des gesamten Teams alles Gute für die Zukunft und seine nächsten Aufgaben.“

Dr. Klaus Maleck fügte hinzu: „ITM ist ein innovatives Unternehmen mit einer vielversprechenden präzisionsonkologischen Pipeline und einem Hauptproduktkandidaten, der derzeit in einer klinischen Phase-III-Studie untersucht wird. Das Unternehmen nähert sich wichtigen unternehmerischen Meilensteinen und ist dabei, die Therapielandschaft von schwer behandelbaren Krebsindikationen zu verändern. Ich freue mich darauf, dieses dynamische Team zu unterstützen, die finanziellen Ziele des Unternehmens zu erreichen und auf dem soliden Fundament meines Vorgängers aufzubauen."