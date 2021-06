Realtime und Data Driven Marketing par excellence / Nestlé Wagner, Media-Agentur Path & Ad Alliance setzen mit innovativem DCO-Kampagnensetting neue Maßstäbe in der dynamischen Zielgruppen-Ansprache

Köln (ots) - Dynamic Video Creation - Videowerbung in einer neuen Dimension. Ad

Alliance vereint mit dieser Lösung Kreation, Technologie und Daten, für eine

einfache, schnelle und passgenaue Zielgruppen-Ansprache in der digitalen Welt.

Einfach und schnell sind die perfekten Stichworte für die Original Wagner

Steinofen Piccolinis. Für ihre neue Kampagne setzt das Unternehmen Nestlé Wagner

als erster Werbepartner den innovativen Videoansatz ein, um ihre Pizzaliebhaber

individuell und mit aller Vielfalt anzusprechen.



Zur Einführung neuer veganer und vegetarischer Sorten sowie zur Kommunikation

einer Produktverbesserung ("Jetzt neu mit Knusperboden") wird für Nestlé Wagner

ab sofort und zwei Monate lang der Dynamic Video Creation-Ansatz erstmals

innerhalb des Digital-Portfolios der Ad Alliance eingesetzt. Mithilfe dieser

neuen Videolösung variiert die Echtzeit-Ausspielung der Werbebotschaft nach

Zielgruppe, Interessen und Standort und wird damit der zunehmenden Bedeutung von

Daten und Technologie gerecht. Die Nachfrage nach individueller

Konsumentenansprache - sowohl in der linearen als auch in der non-linearen

Videowelt - nimmt deutlich zu und dementsprechend auch die Bereitschaft von

Werbekunden, neue Wege einzuschlagen. Nestlé Wagner setzt gemeinsam mit ihrer

Mediaagentur Path für diese Entdeckungstour auf die langjährige Expertise der Ad

Alliance.







"Eine bessere und bedarfsgerechtere Zielgruppen-Ansprache ist fast nicht

möglich. Wir freuen uns sehr, diese Kampagne gemeinsam mit der Ad Alliance

umsetzen zu können. Durch den innovativen und dynamischen Ansatz erreichen wir

neue Käuferzielgruppen für unsere Mini-Pizzen Original Wagner Steinofen

Piccolinis und heben unsere Media-Aussteuerung auf ein ganz neues Level."



Anders als beim bisherigen Einsatz von Data Enriched Advertising, bei dem der

Spot im Vorfeld mit Zusatzinformationen (z.B. zum Standort) angereichert und

finalisiert wurde, geht der Dynamic Video Creation-Ansatz einen Schritt weiter

und führt Anpassungen direkt im Spot-Creative durch. Angepasst werden die Spots

nach Nutzer-Standort sowie weiteren Targeting-Optionen, die mit Nestlé Wagner

zuvor definiert wurden. Familien, Gruppen von Freund:innen oder Kolleg:innen

(nochmals personalisiert auf Männer und Frauen) ernährungsbewusste Flexitarier

sowie eine weitere Zielgruppe, die alle anderen Nutzer umfasst. Je nach Adressat

bzw. den zuvor definierten Targeting-Parametern wird die Werbebotschaft in

Millisekunden kreativ verändert und an den Nutzenden angepasst. Dank der

dynamischen Ausspielung werden allen Zielgruppen individuelle Spots mit

passgenauer "Piccolinis-Botschaft" in Echtzeit gezeigt - ein Potenzial von

insgesamt 405 unterschiedlichen Werbespots innerhalb des Kampagnenzeitraumes.



Paul Mudter , COO der Ad Alliance: "Die Ad Alliance war und ist schon immer

Innovationstreiber gewesen und befasst sich dementsprechend intensiv mit dem

Potenzial der datenbasierten und individualisierten Konsumentenansprache. Mit

dem Dynamic Video Creation-Ansatz bieten wir eine Lösung, die sehr einfach und

schnell Data, Ad Tech und Kreation zusammenführt. Dieses Produkt besticht nicht

nur durch Dynamik und Echtzeit, sondern ist den Marktanforderungen einen Schritt

voraus. Umso mehr freuen wir uns, dass Nestlé Wagner mit uns erstmalig diesen

Innovations-Case umsetzt. Die perfekte Zielgruppen-Ansprache ist in Zeiten von

Informationsflut essenziell und der entscheidende Vorteil im Wettbewerb."



Zur Ad Alliance:



Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und

Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche,

crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende

Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016

bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die

Sender und Angebote der Mediengruppe

SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten

smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein

Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio,

Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising

sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben

der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von

Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit

den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.



Pressekontakt:



Laura Leszczenski

Kommunikation Ad Alliance, Mediengruppe RTL Deutschland

Laura.Leszczenski@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74202



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/4941877

OTS: Ad Alliance





Arnd Hutmacher , Head of Digital Communication & Brand PR bei Nestlé Wagner:"Eine bessere und bedarfsgerechtere Zielgruppen-Ansprache ist fast nichtmöglich. Wir freuen uns sehr, diese Kampagne gemeinsam mit der Ad Allianceumsetzen zu können. Durch den innovativen und dynamischen Ansatz erreichen wirneue Käuferzielgruppen für unsere Mini-Pizzen Original Wagner SteinofenPiccolinis und heben unsere Media-Aussteuerung auf ein ganz neues Level."Anders als beim bisherigen Einsatz von Data Enriched Advertising, bei dem derSpot im Vorfeld mit Zusatzinformationen (z.B. zum Standort) angereichert undfinalisiert wurde, geht der Dynamic Video Creation-Ansatz einen Schritt weiterund führt Anpassungen direkt im Spot-Creative durch. Angepasst werden die Spotsnach Nutzer-Standort sowie weiteren Targeting-Optionen, die mit Nestlé Wagnerzuvor definiert wurden. Familien, Gruppen von Freund:innen oder Kolleg:innen(nochmals personalisiert auf Männer und Frauen) ernährungsbewusste Flexitariersowie eine weitere Zielgruppe, die alle anderen Nutzer umfasst. Je nach Adressatbzw. den zuvor definierten Targeting-Parametern wird die Werbebotschaft inMillisekunden kreativ verändert und an den Nutzenden angepasst. Dank derdynamischen Ausspielung werden allen Zielgruppen individuelle Spots mitpassgenauer "Piccolinis-Botschaft" in Echtzeit gezeigt - ein Potenzial voninsgesamt 405 unterschiedlichen Werbespots innerhalb des Kampagnenzeitraumes.Paul Mudter , COO der Ad Alliance: "Die Ad Alliance war und ist schon immerInnovationstreiber gewesen und befasst sich dementsprechend intensiv mit demPotenzial der datenbasierten und individualisierten Konsumentenansprache. Mitdem Dynamic Video Creation-Ansatz bieten wir eine Lösung, die sehr einfach undschnell Data, Ad Tech und Kreation zusammenführt. Dieses Produkt besticht nichtnur durch Dynamik und Echtzeit, sondern ist den Marktanforderungen einen Schrittvoraus. Umso mehr freuen wir uns, dass Nestlé Wagner mit uns erstmalig diesenInnovations-Case umsetzt. Die perfekte Zielgruppen-Ansprache ist in Zeiten vonInformationsflut essenziell und der entscheidende Vorteil im Wettbewerb."Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen undDeutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche,crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigendeNachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet dieSender und Angebote der Mediengruppe RTL Deutschland, von Gruner + Jahr, derSPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialistensmartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. EinQualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio,Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertisingsowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Nebender inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen vonProgrammatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mitden vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Laura LeszczenskiKommunikation Ad Alliance, Mediengruppe RTL DeutschlandLaura.Leszczenski@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74202Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/4941877OTS: Ad Alliance