Bain-Studie zur temporären Fahrzeugnutzung / Bei Autoabos ist das Rennen um die Kundschaft noch offen

- In Deutschland gibt es immer mehr Interessenten für Autoabonnements

- Viele Angebote sind allerdings noch nicht optimal ausgestaltet

- Elektroautos sind in Abokontrakten sehr gefragt

- Vorreiterunternehmen lernen aus Fehleinschätzungen, offerieren auch junge

Gebrauchtwagen und gehen Partnerschaften ein



Der Markt für Autoabonnements boomt, doch bei den Abomodellen gibt es zum Teil

noch erheblichen Verbesserungsbedarf. Entsprechend erweist es sich oft als

schwierig, die steigende Nachfrage in langfristig profitable Kundenbeziehungen

umzuwandeln. Derzeit hoch im Kurs steht bei Autofahrerinnen und -fahrern ein

Abonnement mit monatlichen Raten. Dies hat die internationale

Unternehmensberatung Bain & Company in der Studie "Car Subscription Services

2.0: How to Win the Race" ermittelt, für die insgesamt 1.500 Personen in

Deutschland, den USA und China befragt wurden. So halten es hierzulande immerhin

21 Prozent für wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, bei der nächsten

Entscheidung für ein Auto ein derartiges Paket inklusive Versicherung, Wartung

und Steuern abzuschließen. In den Vereinigten Staaten sind es schon 30 Prozent,

in der Volksrepublik sogar 64 Prozent.







Autofahrer und Autofahrerinnen eher dazu, ein Abonnement abzuschließen als ein

neues Fahrzeug zu kaufen oder zu finanzieren", stellt Bain-Partner und

Studienautor Dr. Eric Zayer fest. "Doch damit sich Abomodelle erfolgreich

etablieren, müssen sie in Zukunft nicht nur die Kundschaft ansprechen, sondern

auch für die Anbieter attraktiv und profitabel sein."



Gerade die ersten Abonnementofferten im Markt offenbarten stellenweise

Schwächen. Sie umfassten meist nur Neuwagen, gleichwohl hatten die Nutzerinnen

und Nutzer die Möglichkeit, die Fahrzeuge häufig gebührenfrei wechseln zu

können. Das erschwerte den Anbietern oft eine effiziente Steuerung und

verursachte erhebliche Kosten. "Diese haben jetzt die Chance, ihre Abostrategie

neu auszurichten und zu skalieren", betont Zayer. Noch lasse sich das finale

Marktvolumen zwar nicht genau einschätzen, doch sei absehbar, dass dieses

Segment künftig einen signifikanten Teil des Fahrzeugabsatzes ausmache.



Gespür für Kundenwünsche bekommen



Die Entwicklung zugkräftiger Abomodelle kann sich vor allem für die

Automobilhersteller und ihre Händler auszahlen. Überzeugen sie mit ihren

Angeboten, stehen ihre Chancen gut, ihren Marktanteil gegenüber Verleihern und

Start-ups zu verteidigen, mehr Elektrofahrzeuge sowie junge Gebrauchtwagen zu Seite 2 ► Seite 1 von 3



