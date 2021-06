Trotz COVID19 erwarten 66% der deutschen Unternehmen steigende Umsätze in Indien / Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Deutsch-Indischen Handelskammer (FOTO)

Berlin/Mumbai (ots) - Indien punktet durch wachsenden Konsum und gut

ausgebildete, junge Arbeitskräfte - Standortfaktoren verbessern sich stetig -

36% der Unternehmen wollen 2021 mehr investieren - 37% planen Neueinstellungen



- Relevanz des indischen Marktes wächst für deutsche Unternehmen

- Auch im Pandemiejahr erwarten 66% der Unternehmen steigende Umsätze - 16%

sogar mehr als 20% Wachstum. Damit sollte Indien 2021 auf das Vorkrisenniveau

zurückkehren, sofern die Impfquote zügig ansteigt.

- Nachfragerückgang durch COVID19 fällt geringer aus als erwartet: Nur 55% der

befragten Unternehmen verzeichnen diesen. 17% profitieren sogar von einer

erhöhten Nachfrage.

- 84% schätzen den wachsenden Inlandskonsum in Indien, 81% das hohe

Umsatzpotenzial sowie 65% die Verfügbarkeit gut ausgebildeter Arbeitskräfte.

- 81% sehen positive Entwicklungen bei der Infrastruktur, 76% bei der

Verlässlichkeit ihrer Geschäftspartner in Indien sowie 67% bei politischer

Stabilität und Demokratie.

- Größte operative Herausforderungen für deutsche Unternehmen in Indien sind die

Bürokratie (59%), Währungsrisiken (43%) sowie Korruption (38%).

- Nachhaltigkeit nimmt an Bedeutung zu, aber Reduktion von CO2-Emissionen noch

nicht im Fokus.







trotz der in Indien besonders starken Auswirkungen der zweiten COVID19-Welle in

den Monaten April und Mai. Zwei von drei befragten Unternehmen (66%) rechnen mit

steigenden Umsätzen, jedes sechste sogar mit mehr als 20% Wachstum. Zugleich

geht die Hälfte der Unternehmen (49%) auch von höheren Gewinnen im Vergleich zum

Vorjahr aus.



Die Mittelfristperspektive ist sogar noch optimistischer: Für die kommenden fünf

Jahre prognostizieren 89% der Befragten höhere Umsätze, 71% steigende Gewinne.



Das sind zentrale Ergebnisse des heute präsentierten " German Indian Business

Outlook 2021 ". Diese Umfrage der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und

der Deutsch-Indischen Handelskammer (AHK Indien) fand zwischen dem 25. Februar

und dem 19. April 2021 statt. Im Mittelpunkt standen die Geschäftserwartungen

deutscher Unternehmen in Indien.



COVID-19 Pandemie lässt Nachfrage bei vielen zurückgehen



Deutschland ist Indiens wichtigster Handelspartner innerhalb der EU und

sechstwichtigster Handelspartner weltweit. Umgekehrt lag Indien für Deutschland

im vergangenen Jahr auf Platz 23. Im Pandemiejahr 2020 blieb auch der Handel

zwischen beiden Ländern nicht verschont. Das bilaterale Handelsvolumen sank auf

19,5 Milliarden Euro, ein Rückgang von 8,5% gegenüber 2019.







