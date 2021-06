Jochen Klösges wird neuer Vorstandsvorsitzender der Aareal Bank AG

- Aufsichtsratsvorsitzende Marija Korsch: "Jochen Klösges verbindet Unternehmergeist, Kundenorientierung und strategisches Denken mit einem breiten Erfahrungsschatz im Immobilienfinanzierungs- und Bankgeschäft."

- Vorstandsmitglied Thomas Ortmanns scheidet nach rund eineinhalb Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit auf eigenen Wunsch zum 30. September 2021 aus

Wiesbaden, 15. Juni 2021 - Der Aufsichtsrat der Aareal Bank AG hat heute Jochen Klösges (56) einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens berufen. Der frühere Commerzbank- und Eurohypo-Vorstand wird sein neues Amt voraussichtlich am 15. September 2021 antreten. Klösges wird damit Nachfolger von Hermann J. Merkens, der aus gesundheitlichen Gründen mit Wirkung zum 30. April 2021 aus dem Vorstand ausgeschieden war. Die Berufung von Jochen Klösges steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsicht (EZB). Bis zu seinem Amtsantritt werden die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden weiterhin von den Vorstandsmitgliedern Marc Heß und Thomas Ortmanns wahrgenommen.

Der künftige Aareal-Chef Jochen Klösges ist derzeit noch CEO der E.R. Capital Holding GmbH & Cie. KG des Hamburger Unternehmers Erck Rickmers. In dieser Funktion war er in den vergangenen Jahren für eine breite Palette von Aktivitäten in den Segmenten Immobilien, Asset Management, Schifffahrt, Private Equity und Erneuerbare Energien verantwortlich. Klösges trieb hier die Verlagerung der unternehmerischen Schwerpunkte von der Schifffahrt auf Immobilien und erneuerbare Energien maßgeblich mit voran. Von 2009 bis 2013 gehörte er dem Vorstand der Commerzbank AG an. Dort war er unter anderem für die Geschäftsfelder gewerbliche Immobilienfinanzierung, Asset Management & Leasing, Schiffsfinanzierung und Staatsfinanzierung zuständig, die er erfolgreich restrukturierte. Von 2007 bis 2009 war Jochen Klösges Strategiechef der Commerzbank. Davor war er fünf Jahre für die Eurohypo AG tätig, zunächst als Leiter des Risikomanagements und ab 2004 als Vorstandsmitglied. Für die Commerzbank führte er später dann den Aufsichtsrat des Immobilienfinanzierers.