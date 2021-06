Bargeld oder Karte? Wie Deutsche im Urlaub am liebsten zahlen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bonn (ots) - Nach Monaten voller Einschränkungen kommt das Leben der Deutschenso langsam wieder in Fahrt. Die Corona-Pandemie hat aber auch ihre Spurenhinterlassen. Das spiegelt sich unter anderem im Bezahlverhalten der Deutschenwider: Das Bargeld als bevorzugtes Zahlungsmittel verliert auch im zweitenPandemie-Jahr weiter an Beliebtheit. Stattdessen etabliert sich die Kreditkarte- insbesondere wenn es um den Urlaub der Deutschen geht. Das ergibt eineaktuelle repräsentative Umfrage der norisbank.Über die letzten Jahre hat die Verbreitung und Nutzung von Kreditkarten inDeutschland sichtbar zugelegt. Die weiterhin zunehmende Anzahl an Online-Käufen,die zügige Verbreitung von innovativen Zahlungsservices wie Apple Pay und nichtzuletzt das im Rahmen der Pandemie allein aus Hygienegründen zugunsten derKartennutzung veränderte Zahlungsverhalten sind Treiber dafür. Aber auch wenn esum das Zahlen im Urlaub geht, zeigt sich eine zunehmende Bedeutung derKartennutzung. So gibt in der aktuellen Befragung der norisbank nur noch jederzweite Deutsche (2021: 50,4 Prozent, 2020: 53,7 Prozent, 2019: 60,1 Prozent) an,im Urlaub am liebsten mit Bargeld zu zahlen. Damit setzt sich die Entwicklungaus den vergangenen Jahren zugunsten der Zahlung im Urlaub mit Karten auch imzweiten Jahr der Pandemie mit Dynamik fort. Vor allem die Mehrheit der Männerbevorzugt Debit- und Kreditkarten als Zahlungsmittel der Wahl während einerUrlaubsreise (53,1 Prozent, 2020: 47,1 Prozent, 2019: 47,5 Prozent).Kreditkarten sind der Favorit beim bargeldlosen BezahlenKnapp die Hälfte der Befragten bevorzugt bei Käufen im Urlaub die Kartenzahlung.Vor zwei Jahren gaben dies nur vier von zehn Befragte an - eine deutlicheVeränderung in nur zwei Jahren (2021: 49,6 Prozent, 2020: 46,3 Prozent, 2019:39,9 Prozent). Besonders beliebt ist dabei die Kreditkarte. Für mehr als jedenZweiten (53,5 Prozent, 2020: 55,7 Prozent, 2019: 55,3 Prozent), der gernbargeldlos zahlt, bleibt sie das bevorzugte Zahlungsmittel. Bei denBargeldanhängern zeigt sich ein umgekehrtes Bild: Aktuell weniger als jederFünfte (18,3 Prozent, 2020: 18,4 Prozent, 2019: 22,1 Prozent) unter ihnen nutztdie Kreditkarte vorrangig dazu, um Bargeld direkt beim Geldautomaten vor Ortabzuheben. Deutlich beliebter ist dafür die Debitkarte (30,1 Prozent, 2020: 25,3Prozent, 2019: 28,7 Prozent). Ein bedeutender Grund für dieses Verhalten istoffensichtlich die Ansicht, dass Kartenzahlungen in manchen Reiseländern nichtflächendeckend möglich sind (29,2 Prozent, 2020: 29,3 Prozent, 2019: 29,0Prozent).Kreditkarten insbesondere für kostspielige Anschaffungen interessant