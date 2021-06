Corona sorgt für Allzeittief bei Arbeitsunfällen / Gesetzliche Unfallversicherung veröffentlicht Kennzahlen für 2020

Berlin (ots) - Die veränderten Arbeitsbedingungen während der Corona-Pandemie

haben die Zahl der Unfälle bei der Arbeit auf ein Allzeittief gesenkt. Stark

gestiegen ist hingegen die Zahl der gemeldeten Berufskrankheiten. Das geht aus

den Kennzahlen der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen für das Jahr 2020

hervor, die ihr Verband, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV),

heute veröffentlicht hat.



Laut Statistik der DGUV (https://dguv.de/de/zahlen-fakten/index.jsp) sank die

Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle von 871.547 im Jahr 2019 auf 760.492 im

Jahr 2020. Das ist ein Rückgang um fast 13 Prozent. Die Zahl der

meldepflichtigen Wegeunfälle ging um rund 18 Prozent auf 152.823 zurück. Noch

stärker sanken die Zahlen in der Schüler-Unfallversicherung. Gab es 2019 noch

1.176.664 Schulunfälle, so waren es 2020 noch 691.284. Das entspricht einem

Rückgang um gut 41 Prozent. Die Zahl der Schulwegunfälle ging um 34 Prozent

zurück auf insgesamt 71.764.





Es hatten auch weniger Menschen bei der Arbeit oder auf dem Arbeitsweg einentödlichen Unfall. 2020 starben 399 Beschäftigte an den Folgen einesArbeitsunfalls, 98 weniger als im Jahr zuvor. Die Zahl der Beschäftigten, dieauf ihrem Weg zur oder von der Arbeit tödlich verunglücken, ging um fast 23Prozent auf 238 zurück. Der starke prozentuale Rückgang bei den tödlichenArbeitsunfällen ist jedoch nur zum Teil der Pandemie geschuldet. 2019 hatte dieZahl der tödlichen Arbeitsunfälle außergewöhnlich hoch gelegen. Grund hierfürwar, dass durch den Abschluss von Strafprozessen einige Todesfälle aus denJahren 2000 bis 2005 erst 2019 in die Statistik aufgenommen wurden ( weitereInformationen (https://www.vbg.de/DE/Header/2_Presse/5_Hintergrund/Rehabilitandenunfaelle/Rehabilitandenunfaelle_node.html) )."Homeoffice, Homeschooling, eingeschränkte Mobilität - die Kennzahlen 2020 dergesetzlichen Unfallversicherung sind ein Abbild des Alltags während derPandemie", sagt Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der DeutschenGesetzlichen Unfallversicherung (DGUV): "Unsere Aufgabe in dieser schwierigenZeit war und ist es, die Betriebe und unsere Versicherten zu unterstützen, zumBeispiel durch branchenspezifische Hilfestellungen(https://dguv.de/corona/index.jsp) , die dazu beitragen, das Arbeiten auch unterPandemiebedingungen möglichst sicher zu machen. Hinzu kommt unsere Verantwortungfür die Versicherten, die eine Berufskrankheit oder einen Arbeitsunfall mitCovid-19(https://dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/corona_arbeitsunfall/index.jsp)erlitten haben. Ihnen wollen wir die bestmögliche Versorgung geben. So bieten