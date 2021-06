Phonexia bringt Phonexia Orbis auf den Markt - eine bahnbrechende Lösung zur Audiountersuchung für Strafverfolgungsbehörden

Brünn, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) - Phonexia (https://www.phonexia.c

"Jeder einzelne Teil der Benutzeroberfläche von Phonexia Orbis wurde mit Blickauf die Ermittler entwickelt. Sie sind nun in der Lage, mit wenigen Klickswichtige Erkenntnisse aus dem Audiobereich aufzudecken und zu verknüpfen, ihreNotizen und Erkenntnisse an einem Ort zu verwalten, weitere Analysendurchzuführen und die Ergebnisse mühelos zu visualisieren und zu teilen", sagtTomás Bia, Orbis Produktmanager bei Phonexia.Die Orbis-Software hat mehrere spezielle Funktionen eingebaut, um dem Ermittlerdas Leben so einfach wie möglich zu machen. Zu diesen Funktionen gehören eineeinfache Fallverwaltung, das automatische Herausfiltern von Sprechern, diesofortige Erstellung von Berichten, ein automatisches Überspringen vonAudioteilen, die keine Sprache enthalten, und die Möglichkeit, Beziehungenzwischen Personen von Interesse mit Hilfe eines grafischen Netzwerks zuvisualisieren, um nur einige zu nennen.Phonexia Orbis bietet nicht nur eine hervorragende, auf Ermittlungszweckeausgerichtete Benutzeroberfläche, sondern auch eine außergewöhnlich genaueStimmbiometrie- und Spracherkennungsanalyse, da es die neueste GenerationPhonexias hochmoderner tiefer neuronaler Netzwerke nutzt. In zukünftigenVersionen wird Phonexia Orbis auch weitere Phonexia-Technologien unterstützen,wie z.B. Sprachenerkennung, Geschlechtserkennung und Sprachtranskription, umErmittlern zu helfen, noch effizientere Auswertungen vornehmen zu können.Mehr Informationen zu Phonexia Orbis finden Sie hier: www.phonexia.com/orbis/ (http://phonexia.com/orbis/?utm_source=orbis_press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=orbis_announcement)Informationen zu PhonexiaPhonexia (https://www.phonexia.com/en/?utm_source=orbis_press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=orbis_announcement) ist ein tschechischesSoftwareunternehmen, das 2006 mit der Vision gegründet wurde, die alltäglichenHerausforderungen der Welt durch innovative Stimmbiometrie undSprachtechnologien zu lösen. In enger Zusammenarbeit mit einer renommiertenSprachforschungsgruppe an der Technischen Universität Brünn setzt Phonexia dieneuesten wissenschaftlichen Durchbrüche in die alltägliche Realität hochpräziserSprach- und Stimmbiometrielösungen um, die durch künstliche Intelligenzunterstützt werden. Das Portfolio von Phonexia bietet sowohl fortschrittlicheLösungen für den kommerziellen Sektor, wie z.B. die schnelle Verifizierung vonKunden anhand ihrer Stimme in Contact Centern, als auch Lösungen für denöffentlichen Sicherheitssektor, die in mehr als 60 Ländern weltweit eingesetztwerden.Pressekontakt:Miroslav Jirku, VP of Marketing, press@phonexia.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1530669/Phonexia_Orbis.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/130095/4941962OTS: Phonexia