Alentis Therapeutics sammelt 67 Millionen USD in Serie-B-Finanzierungsrunde ein

Alentis Therapeutics, ein Schweizer Biotech-Unternehmen, das bahnbrechende Therapien für fibrotische Erkrankungen entwickelt, meldete heute die Einwerbung von 67 Mio. USD (60 Mio. CHF) in einer Serie-B-Finanzierungsrunde. Die Finanzierung wird in erster Linie für das Proof-of-Concept der gegen Claudin-1 gerichteten antifibrotischen First-in-Class-Moleküle von Alentis verwendet. Diese Moleküle werden in klinischen Studien bei fortgeschrittener Leber- und Nierenfibrose getestet. Überdies unterstützen die Mittel die laufenden Programme zur Erforschung von Medikamenten, die auf andere fibrotische Erkrankungen sowie auf hepatobiliäre Karzinome abzielen.

Morningside Venture Investments führte die Runde an. Außerdem beteiligten sich Jeito Capital und die Serie-A-Investoren BioMed Partners, BB Pureos Bioventures, Bpifrance mit dem Fonds InnoBio 2, High-Tech Gründerfonds und Schroders Capital.