Berlin (ots) - Die Mitgliederversammlung des Bankenfachverbandes hat am 11. Juni2021 Neuwahlen zu Vorstand und Beirat durchgeführt. Der amtierendeVorstandsvorsitzende Frederik Linthout, Mitglied der Geschäftsführung der GEFABANK GmbH, wurde in seinem Amt bestätigt. Linthout steht seit Mai 2019 an derSpitze des Verbandes.Neuer stellvertretender Vorstandsvorsitzender ist Thomas Hanswillemenke,Mitglied des Vorstandes der Santander Consumer Bank AG. Ebenfalls neu in denVorstand gewählt wurde Achim Kuhn, Leiter des Produktmanagements der PrivatbankDeutschland der Deutsche Bank AG. Der Verbandsvorstand umfasst neben demVorsitzenden insgesamt drei Stellvertreter sowie weitere Mitglieder.