Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt Nel ASA den heutigen Handelstag. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund drei Prozent aus. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund drei Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 1,85 EUR. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Demnach befindet sich Nel ASA in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 2,43 EUR verläuft. Aber selbst wenn die übergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kräftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.





