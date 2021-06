Baden-Baden (ots) - Über vier Jahre hinweg ist das NachfolgerForum im EuropaparkRust gewachsen - in diesem Jahr geht es erstmals unter dem Namen "Peter HertweckNachfolgerForum" ( http://www.peter-hertweck-forum.de ) an den Start. Nach demCorona-bedingten Ausfall der Präsenzveranstaltung im letzten Jahr ist für den21. und 22. Oktober 2021 das Wiederauferstehen als echte Vor-Ort-Konferenzgeplant. Als Zielgruppe nennt der Initiator Peter Hertweck vor allem Unternehmerund Topmanager aus der mittelständischen Wirtschaft. Ebenso gerne gesehen sindStartups, Business Angels und Investoren mit Interesse am Mittelstand, betonter. Auf den bisherigen Veranstaltungen hatten sich mehr als 120 Teilnehmer ausdiesen Kreisen zusammengefunden.Das Spektrum der Referenten nennt Vordenker Peter Hertweck "spektakulär". Aufder Agenda stehen renommierte Persönlichkeiten wie etwa der langjährigeVorstandsvorsitzende der Allianz Leben Dr. Markus Faulhaber, der "KI-Papst"Prof. Peter Gentsch, der ehemalige Bundesminister Rudolf Scharping,Vorzeige-Startupgründer wie Marco Beicht (Powercloud) und Sascha Kleiner(Augmentaio) sowie der Chefunterhändler für Chinas Beitritt zurWelthandelsorganisation WTO Jongtu Long. "Unser Forum 2021 ist eine ersteAnlaufstelle für deutsche Unternehmer, die bereit sind, chinesische Investorenzu akzeptieren", sagt Forumschef Peter Hertweck.