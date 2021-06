Berlin (ots) - Nur drei Prozent der Steuerpflichtigen verzichten auf Brief vom

Finanzamt // Neues Angebot bislang wenig bekannt



Nur ein Bruchteil der Bürger nutzt bisher die neue Möglichkeit, den

Steuerbescheid nur noch in digitaler Form zu erhalten. Das geht aus einer

Befragung der FDP-Bundestagsfraktion zur Digitalisierung in der Steuerverwaltung

hervor, deren Ergebnisse dem Wirtschaftsmagazin Capital (Heft 7/2021, EVT 17.

Juni) vorliegen. Demnach verschicken die Finanzämter im Schnitt gerade einmal

rund drei Prozent der Steuerbescheide elektronisch. Am höchsten ist die Quote

mit 4,5 Prozent in Hamburg, gefolgt von Bayern mit 4,3 Prozent. In

Schleswig-Holstein nutzten bisher sogar nur 1,6 Prozent der Steuerpflichtigen

die Option. In die Umfrage flossen Daten aus zehn Bundesländern ein.



Seit Frühjahr 2020 bieten die Finanzämter einen papierlosen Steuerbescheid an.

Steuerpflichtige können diese Variante bei ihrer Steuererklärung über das

Programm Elster oder eine andere Steuersoftware wählen. Später wird der Bescheid

als digitaler Verwaltungsakt in der genutzten Software bereitgestellt.







nicht kennen. Bislang werben die Bundesländer kaum dafür - obwohl sich damit

Portokosten und Papier sparen lassen. Zudem gibt es für Steuerpflichtige keine

Anreize zum Umsteigen, wie es etwa bei der Einführung des Portals Elster ab 2001

der Fall war. Damals hieß es, dass eine elektronische Steuererklärung zügiger

bearbeitet wird.



Die Steuerverwaltung habe ihre digitale Vorreiterrolle dank Elster längst

verspielt, sagte die FDP-Finanzexpertin Katja Hessel dem Magazin. Derzeit werde

trotz des hohen Maßes an Standardisierung nur rund jeder zehnte Steuerfall

automatisiert bearbeitet. Durch die föderale Struktur mit 17

Entscheidungsträgern aus Bund und Ländern sei die deutsche Steuerverwaltung im

internationalen Vergleich "nicht konkurrenzfähig", sagte Hessel. "Deutschland

ist geprägt ist durch eine heterogene und zerklüftete IT- und

e-Government-Landschaft mit vielen Insel-Lösungen und einsamen Leuchttürmen."

Die Vorsitzende des Bundestags-Finanzausschusses forderte, dass der Bund die

führende Rolle für die Digitalisierungsprozesse in der Steuerverwaltung

übernimmt.



Die Umfrage der FDP-Bundestagsfraktion ergab auch, dass sich die Steuerbehörden

schwertun, externe IT-Experten zu rekrutieren. Um Spezialisten aus der

Privatwirtschaft anzulocken, setzen viele Länder auf Zulagen und höhere

Eingruppierungen. Dabei variierte die Zahl der neuen IT-Spezialisten je nach

Bundesland stark. Seit 2017 stellte Bayern 126 Fachkräfte ein, Baden-Württemberg

71 und Schleswig-Holstein 55. In Rheinland-Pfalz waren es 37, in Niedersachsen

34 und in Hessen 15. Die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin kamen auf 28,

14 und neun Neueinstellungen. Nordrhein-Westfalen und die ostdeutschen

Bundesländer lieferten keine Daten für die Befragung.



Pressekontakt:



Thomas Steinmann

Redaktion CAPITAL

Telefon: 030/22074 5119

E-Mail: mailto:steinmann.thomas@capital.de

http://www.capital.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8185/4942102

OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien





