Ardenna Rail-Inspector jetzt auf Microsoft Azure Marketplace verfügbar

Die Rail-Inspector-Software von Ardenna ist ein SaaS-Angebot, das nur auf Azure verfügbar ist.

„Über den Microsoft Azure Marketplace erhält Rail-Inspector einen breiteren Zugang zu nationalen und internationalen Eigentümern von Eisenbahnschienenanlagen", erklärte David M. Patterson, Leiter für Geschäftsentwicklung bei Ardenna.

„Über den Microsoft Azure Marketplace können Kunden auf der ganzen Welt einfach Partnerlösungen suchen, kaufen und bereitstellen, denen sie vertrauen können und die alle zertifiziert und für den Betrieb auf Azure optimiert sind", erklärte Jake Zborowski, Geschäftsführer der Microsoft Azure-Plattform bei Microsoft Corp. „Wir freuen uns, Ardenna Rail-Inspector im wachsenden Azure Marketplace Ökosystem willkommen zu heißen."

Der Azure Marketplace ist ein Online-Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Cloud-Lösungen, die für Azure zertifiziert sind. Der Azure Marketplace hilft Unternehmen, die innovative, Cloud-basierte Lösungen suchen, mit Partnern in Kontakt zu treten, die bereits gebrauchsfertige Lösungen entwickelt haben.

Informationen zu Ardenna

Ardenna ist ein führendes Unternehmen in der Bildverarbeitungs- und Machine-Learning-Software, die automatisch Ergebnisse aus Bildern von Industrieinspektionen generiert. Die Lösung von Ardenna liefert objektive und quantitative Daten und liefert eine umfassende digitale Aufzeichnung des Zustands der Infrastruktur. Industrieunternehmen profitieren sowohl von der raschen Umsetzung der Inspektionsergebnisse als auch von der Überwachung des Anlagenzustands über einen längeren Zeitraum hinweg, was datengesteuerte Entscheidungen für die Wartung ermöglicht, die die Kosten senken und die Arbeiter- und Betriebssicherheit verbessern. Ardenna ist eine Tochtergesellschaft von Bihrle Applied Research Inc.

