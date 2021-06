China Unicom und ZTE führen den branchenweit ersten kommerziellen Test der Intelligent Radio Network Orchestration Solution durch

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ),

ein bedeutender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens-

und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, und China Unicom

haben in Dalian, China, einen kommerziellen Test der branchenweit ersten

intelligenten Funknetz-Orchestrierungslösung durchgeführt, die sowohl Benutzer-

als auch Netzwerkorchestrierung bietet.



Anfang 2021 veröffentlichte ZTE die branchenweit erste Intelligent Orchestration

Radio Network Solution, die auf der Vision und der Arbeit von ZTE für die

Entwicklung von 5G-Netzwerken basiert. Diese Lösung, die auf der nativen

Intelligenz der Basisstation basiert, verbessert das Benutzererlebnis durch

Benutzer- und Netzwerkorchestrierung und erfüllt die unterschiedlichen

Anforderungen von B2B- und B2C-Diensten.





Die Ergebnisse zeigen, dass die Benutzer-Orchestrierung sowohl die5G-Benutzererfahrung als auch die 5G-Camping-Quote verbessern kann. DieUplink-NR-Niedrigdurchsatz-Benutzerquote wird um 50 % reduziert, während dieÜbergabeverzögerung um 50 % reduziert und die 5G-Campingquote deutlich erhöhtwird.Darüber hinaus kann die Netzwerkorchestrierung bei eingeschalteter dynamischer4G/5G-Spektrumsaufteilung die Spektrumskonfigurationen automatisch entsprechendden Verkehrsanforderungen anpassen. Der durchschnittliche Durchsatz der5G-Benutzer wird durch die Anpassung der Spektrumskonfiguration um 20 %-130 %erhöht, während die Anzahl der 4G-Benutzer und der Datenverkehr davon unberührtbleiben. Dies bringt neue Möglichkeiten zur Verbesserung derNR-Benutzererfahrung und zur Vereinfachung von O&M im 4G/5G-Szenario derdynamischen gemeinsamen Nutzung des Spektrums.Bis heute haben ZTE und China Unicom große Fortschritte in verschiedenenInnovations-Pilotfeldern gemacht. So gewann ZTE den ICT China 2020 AnnualExcellent Solution Award für seine Trusted-Sharing-Lösung auf Basis derBlockchain-Technologie im 5G-RAN-Sharing-Szenario und wurde mit dem BestPractice Award for 5G Network and Terminal Coordination für sein 5G Low-AltitudePrivate Network ausgezeichnet.In Zukunft werden ZTE und China Unicom im Bereich der intelligentenFunknetzorchestrierung von Standards, Produkten und Services weiterzusammenarbeiten, um Forschung, Entwicklung und kommerzielle Anwendungen zuerleichtern, mit dem Ziel, 5G-Netze mit verbesserter Nutzererfahrung undNetzwerkeffizienz aufzubauen.Über ZTEZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgerätenund Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentlicheEinrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kundenintegrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertigeProdukte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- undInformationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert(H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefertanwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes inForschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reiheinternationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. AlsUnternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutungbeimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.zte.com.cn