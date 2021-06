Frühere Daimler-Managerin soll Bahn-Digitalisierung vorantreiben

BERLIN (dpa-AFX) - Für mehr digitale Abläufe bei der Deutschen Bahn ist künftig die frühere Daimler -Managerin Daniela Gerd tom Markotten zuständig. Der Aufsichtsrat berief sie am Dienstag in den Vorstand des Bundesunternehmens. Die 46-Jährige war viele Jahre bei Daimler tätig, unter anderem in der Lastwagensparte. Später leitete sie die Mobilitätsplattform Moovel. Gerd tom Markotten löst Mitte September Sabina Jeschke ab, die das Unternehmen nach drei Jahren vorzeitig verlassen hat. Ihr Ressort umfasst die Digitalisierung und die Technik.

Zum siebenköpfigen Vorstand gehören auch der Vorsitzende Richard Lutz, der frühere CDU-Politiker Ronald Pofalla (Infrastruktur), Levin Holle (Finanzen/Logistik), Berthold Huber (Personenverkehr), Sigrid Nikutta (Güterverkehr) und Martin Seiler (Personal/Recht)./bf/DP/jha