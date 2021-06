WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Aareal Bank hat einen neuen Vorstandschef gefunden. Der frühere Commerzbank-Vorstand Jochen Klösges (56) trete voraussichtlich am 15. September die Nachfolge des erkrankten Hermann Merkens an, teilte der im SDax gelistete Immobilienfinanzierer überraschend am Dienstag in Wiesbaden mit. Dies habe der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen. Merkens war Ende April wegen einer Erkrankung aus dem Vorstand ausgeschieden.

Klösges ist derzeit Chef der E.R. Capital Holding des Hamburger Unternehmers und früheren Reeders Erck Rickmers. Dort habe er die Verlagerung der Schwerpunkte von der Schifffahrt auf Immobilien und erneuerbare Energien mit vorangetrieben, hieß es. Von 2009 bis 2013 war Klösges im Vorstand der Commerzbank für die gewerbliche Immobilienfinanzierung, Vermögensverwaltung, Leasing, Schiffsfinanzierung und Staatsfinanzierung zuständig und einige Jahre zuvor Vorstandsmitglied des Immobilienfinanzierers Eurohypo.