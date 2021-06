(neu: Aussagen aus Analystenkonferenz, aktualisierte Aktienreaktion)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Buchungszahlen steigen und die Zuversicht wächst: Die Lufthansa will nach der Corona-Krise wieder ähnlich profitabel werden wie in ihrem Rekordjahr 2017. "Jetzt ist es Zeit, mit Zuversicht nach vorne zu schauen", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag in Frankfurt bei der Vorstellung der mittelfristigen Ziele für das Jahr 2024.

Der Kurs der Lufthansa-Aktie sprang am Morgen zunächst um bis zu 1,5 Prozent nach oben. Um die Mittagszeit lag das Papier jedoch mit 1,21 Prozent im Minus bei 10,55 Euro und gehörte damit zu den größten Verlierern im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Von dem bisherigen Jahreshoch bei knapp 13 Euro von Anfang März ist die Aktie inzwischen wieder weit entfernt.