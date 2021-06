Lufthansa bereitet nächste Kapitalerhöhung vor - Zahl der Flugbuchungen erholt sich

Dass die Lufthansa zur Beseitigung der finanziellen Folgen aus der Covid-19 Pandemie weiteres frisches Kapital braucht, ist keine Überraschung. Und so reagiert man an der Börse auch recht ruhig auf die Meldung des Unternehmens, dass man sich vier Banken zur Unterstützung für eine geplante Kapitalerhöhung an Bord geholt hat. „Der Nettoerlös würde insbesondere zur Rückzahlung von Stabilisierungsmaßnahmen des WSF und zur ...