^ DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Produkteinführung/Research Update First Graphene Limited: Einführung eines graphenbasierten Polymer-Masterbatch zur weiteren Öffnung des Marktes für Thermoplaste

---------------------------------------------------------------------------

First Graphene Limited (ASX:FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") gibt die Freigabe eines neuen Masterbatch-Produkts bekannt, das zum Mischen mit einer Reihe thermoplastischer Materialien konzipiert wurde, um die mechanischen und thermischen Eigenschaften zu verbessern.

Die wichtigsten Punkte



- Einführung der PureGRAPH(R) Low Density Polyethylen

Masterbatch-Produktlinie zur einfacheren Dispergierung in Thermoplasten.

- Konzipiert für die Verwendung in bestehenden Spritzguss- oder Extrusionsproduktionslinien ohne Modifikation.



PureGRAPH(R) MB-LDPE ist ein mit Graphen angereichertes Masterbatch aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE, Low-Density Polyethylene). Es wird in Form von Chips (pelletisiert) bereitgestellt und verwendet First Graphenes wenig-lagige PureGRAPH(R)- Hochleistungsadditive.



Das Produkt wurde hauptsächlich für die Verwendung in Polyolefin-Systemen, einschließlich Polyethylen und Polypropylen, entwickelt und kann mit Standardverarbeitungstechniken leicht eingearbeitet werden. Es kann auch mit Polyamid- und Acetalpolymeren verwendet werden und ist in allen Plättchengrößen und variablen Konzentrationen erhältlich.

PureGRAPH(R) MB-LDPE ergänzt First Graphenes Angebot an Pulver- und AQUA-Additiven und ist das erste Produkt in der Masterbatch-Reihe. Es kann auf individuelle Anwendungen oder chemische Eigenschaften zugeschnitten werden, indem der Träger und Graphentyp sowie die Konzentration des Trägers nach Bedarf angepasst werden. Mehrere andere Masterbatch-Optionen befinden sich derzeit in der Entwicklung und werden in naher Zukunft veröffentlicht.

Hintergrund zu Masterbatch-Materialien:



Ein Masterbatch ist ein festes Additiv, das in der Kunststoffindustrie verwendet wird. Es ist eine konzentrierte Mischung aus Pigment, Verstärkungsmaterial und/oder anderen Additiven, die in einem geeigneten Trägerharz eingekapselt ist und typischerweise unter Verwendung der Extrusionstechnologie hergestellt wird. Die Mischung wird dann gekühlt, bevor sie in einen Pelletierer eingespeist wird, um zerkleinert und zu Chips geformt zu werden.