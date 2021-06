WIESBADEN (ots) - Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) sind im Mai 2021 in Deutschland 79 756 Menschen gestorben. Diese Zahl

liegt 6 % oder 4 300 Fälle über dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 für

diesen Monat. In der 22. Kalenderwoche (31. Mai bis 6. Juni 2021) lagen die

Sterbefallzahlen ebenfalls 6 % oder 1 030 Fälle über dem Durchschnitt der

Vorjahre, nachdem sie in der Woche davor im Bereich dieses Durchschnitts gelegen

hatten (+1 % oder 92 Fälle). Dies geht aus einer Sonderauswertung der

vorläufigen Sterbefallzahlen hervor. Durch ein Hochrechnungsverfahren

unvollständiger Meldungen können die ersten Sterbefallzahlen für Deutschland

nach etwa einer Woche veröffentlicht werden.



Zahl der COVID-19-Todesfälle geht weiter zurück





Ein Vergleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der beim RobertKoch-Institut (RKI) gemeldeten COVID-19-Todesfälle nach Sterbedatum ist derzeitbis einschließlich der 20. Kalenderwoche 2021 (17. bis 23. Mai 2021) möglich. Indieser Woche gab es laut RKI 796 COVID-19-Todesfälle. Das waren 253 Fälleweniger als in der Vorwoche. Damit fiel diese Zahl erstmals seit Ende Oktober2020 wieder in den dreistelligen Bereich. Die gesamten Sterbefallzahlen lagen inder 20. Kalenderwoche nach aktuellem Stand um 476 Fälle über dem Durchschnittder vier Vorjahre (+3 %). Die Corona-Pandemie hat sich im Jahr 2020 ab Ende Märzerstmals auf die Entwicklung der Sterbefallzahlen ausgewirkt und denDurchschnitt der vier Vorjahre ab dann ebenfalls beeinflusst.Sterbefallzahlen in Thüringen am deutlichsten über dem DurchschnittAuf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der19. Kalenderwoche (10. bis 16. Mai 2021) abbilden. Mehr als 10 % über demDurchschnitt der Vorjahre lagen die Sterbefallzahlen dieser Woche in Thüringen(+18 % oder 98 Fälle), Brandenburg (+16 % oder 91 Fälle) und Sachsen (+15 % oder151 Fälle). In sechs weiteren Bundesländern lagen die Sterbefallzahlenmindestens 5 % über dem Durchschnitt, in den übrigen Bundesländern in dessenBereich oder darunter.Niedrige Übersterblichkeit in Belgien und SpanienDas EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnetBefunde zur Übersterblichkeit mit einem anderen Ansatz europaweit vergleichendein. Auf Basis einer eigenen Hochrechnung unvollständiger Meldungen und eineseigenen Übersterblichkeitskonzepts liegen dort ebenfalls erste Ergebnisse biszur 22. Kalenderwoche vor, die sich durch Nachmeldungen noch verändern können.