Sie erleichtern die Arbeitsprozesse von Unternehmen und sind aus modernen IT-Infrastrukturen nicht mehr wegzudenken: Anbieter von Cloud-Technologie. Der Digitalisierungsschub hat den Trend nochmals befeuert.

Egal ob private Fotos und Dokumente oder die Arbeit ganzer Abteilungen: Was früher lokal auf der Festplatte oder auf dem Unternehmens-Server abgelegt wurde, ist mittlerweile zunehmend in der sogenannten Cloud gespeichert. Vereinfacht ausgedrückt, versteht man unter Cloud Computing die Verlagerung von Speicherkapazität, Rechenleistung oder auch Software-Anwendungen in die „Cloud“ spezialisierter Anbieter. Diese lassen sich die Bereitstellung ihrer Dienste vergüten, die Nutzer profitieren im Gegenzug beispielsweise von geringerem Wartungsaufwand und sparen somit an anderer Stelle Zeit und Kosten.

Laut Statista belief sich der weltweite Umsatz mit Cloud Computing im vergangenen Jahr auf 270 Milliarden US-Dollar. Das Datenportal führt zudem eine im Jahr 2019 durchgeführte Befragung an, wonach 76 Prozent von 555 Geschäftsführern und IT-Führungskräften angaben, Cloud Computing in ihrem Unternehmen zu nutzen.