BioVaxys erhält positiven Bescheid der FDA bezüglich Pre-IND Review für die klinische Entwicklung von CoviDTH

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - BioVaxys Technology Corp. (CSE:

BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys"), freut sich, heute bekannt geben zu

können, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) den

Pre-IND-Antrag für eine Typ-B-Prüfung des CoviDTH-Programms geprüft und

festgestellt hat, dass eine schriftliche Antwort ausreicht, um die Fragen des

Unternehmens bezüglich der Bioproduktion und der klinischen Entwicklungspläne

für die geplante zulassungsrelevante Phase-III-Studie für das

T-Zell-Immunantwort-Diagnostikum für SARS-CoV-2 zu beantworten. Die FDA hat

erklärt, dass die schriftliche Antwort bis zum 23. Juli 2021 verfügbar sein

wird.



BioVaxys hat im März dieses Jahres einen Antrag auf ein Pre-IND-Meeting und ein

Briefing-Paket beim Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) der FDA

für CoviDTH eingereicht. Das Pre-IND-Review Request ist ein kritischer Schritt

im US-Zulassungsprozess, da es den Unternehmen, die die Studie sponsern, die

Möglichkeit bietet, von der FDA Klarheit über das Design der klinischen Studien,

die Herstellung der klinischen Materialien, Qualitätskontrolle und weitere

Einzelheiten zu erhalten.







abzulehnen, beispielsweise weil sie für das Stadium der Produktentwicklung

verfrüht ist oder keine ausreichende Grundlage für die Prüfung bietet.



Kenneth Kovan, Präsident und Chief Operating Officer von BioVaxys, erklärte:

"Wir freuen uns, dass wir in unserem eingereichten Paket für die Pre-IND die

Grundlagen für CoviDTH und unsere Entwicklungspläne erfolgreich darlegen

konnten. Die Prüfung durch die FDA und die Beantwortung unserer Fragen werden

mit der in-vivo -Tiersicherheitsstudie von CoviDTH, die wir im Juli beginnen,

einhergehen. Damit wollen wir sicherstellen, dass wir über die notwendigen

Informationen für die Einreichung unserer IND verfügen."



Informationen zu BioVaxys Technology Corp.



Die in Vancouver ansässige BioVaxys Technology Corp (http://www.biovaxys.com/) .

ist ein in British Columbia registriertes Biotechnologie-Unternehmen in der

Frühphase, das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie

Immundiagnostik entwickelt. Das Unternehmen treibt einen SARS-CoV-2-Impfstoff

voran, der auf seiner haptenisierten viralen Proteintechnologie basiert, und

plant eine klinische Studie seines haptenisierten autologen Zellimpfstoffs in

Kombination mit Anti-PD1- und Anti-PDL-1-Checkpoint-Inhibitoren, die zunächst

für Eierstockkrebs entwickelt werden soll. Ebenfalls in der Entwicklung ist ein

Diagnose-Test zur Bewertung des Vorhandenseins oder Fehlens einer

T-Zell-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht. BioVaxys Seite 2 ► Seite 1 von 3



