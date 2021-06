KEPLER CHEUVREUX belässt DWS auf 'Buy'

Analysierendes Institut: KEPLER CHEUVREUX

Analyst: Jacques-Henri Gaulard

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 45,70

Kursziel alt: 44,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für DWS von 44,20 auf 45,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Vermögensverwalter sei an einem Wendepunkt, da er in Richtung eines kompletten Nachhaltigkeitsmodells umschwenke, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit scheine die DWS im Zuge einer fortgesetzten Konsolidierung ihre sogenannte kritische Masse zu vergrößern./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.