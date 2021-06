Nordrhein-Westfalen hebt epidemische Notlage auf

Nordrhein-Westfalen beendet die „epidemische Lage“. In Düsseldorf haben sich Vertreter der Regierungsfraktionen auf ein Ende des Ausnahmezustandes geeinigt: Ab dem 19. Juni entfallen die Sondervollmachten der Landesregierung. Während der Bund ohne Not seine Notermächtigungen verlängert hat, wählt das größte Bundesland einen anderen Weg. FDP-Fraktionschef Christof Rasche erklärte: „Eingriffe in die Grundrechte und Freiheiten der Bürgerinnen

Ein Beitrag von Redaktion.