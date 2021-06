Nachdem kürzlich die w:o App runderneuert wurde haben unsere Entwickler nun zwei Neuerungen etabliert, welche in erste Linie die wallstreet-online.de Webseite betreffen.

Besagte Neuerungen möchten wir Ihnen hier kurz vorstellen.



1: Tagesaktuelle Aktientrends:



Hinter diesem etwas kryptischen Namen verbirgt sich eine Tabelle mit 20 Wertpapieren, welche relativ zum Handelsvolumen der letzten 5 Tage am aktuellen Tag außerordentlich intensiv gehandelt werden. Diese Tabelle wird Ihnen ermöglichen, zeitnah zu identifizieren, welche Aktien am aktuellen Tag „trenden“ bzw. eine starke Handelsaktivität relativ zur jüngeren Vergangenheit verzeichnen. Eine stärkere Handelsaktivität kann auf Neuigkeiten, AdHoc Meldungen und politische oder regulatorische Ereignisse hinweisen. Mithilfe der „Tagesaktuelle Aktientrends“ Tabelle können Sie nun rechtzeitig neue Trends am Aktienmarkt ausmachen und Ihre Investmentstrategie danach ausrichten. Berücksichtigt werden Aktien, deren Marktkapitalisierung über 50 Millionen Euro liegen. Sogenannte Pennystocks werden also nicht angezeigt.



Sie finden die Tabelle unter anderem auf der Aktienübersichtsseite, auf der Community Hauptseite und auf der Statistikseite.







2: Modernisiertes Eingabefeld für Forenbeiträge:



Der Beitragseditor im beliebten w:o Forum wurde überholt. Bisher gab es im w-o Forum ein einfaches Eingabefeld für Forenbeiträge und einen "Beitragseditor", welcher u.a. erweiterte Formatierungsfunktionen bot. Dieser Beitragseditor wurde entfernt. Stattdessen gibt es im w-o Forum nun nur noch ein einzelnes Eingabefeld für Forenbeiträge, welches alle bisher bekannten Funktionen des "alten" Beitragseditors bietet. Neu hinzugefügt wurde die Möglichkeit Charts direkt in die Forenpostings einzubinden. Den entsprechenden Button haben wir auf dem folgenden Screenshot markiert. Außerdem wurden die einzelnen Funktionen anschaulich in Form von Icons mit „Mouseover Beschreibungen“ dargestellt.

Besonders stolz sind wir auf die Tatsache, dass wenn der „Antwort“ oder „Zitat“ Button im Forum geklickt wird, der Beitragseditor direkt unter dem entsprechenden Posting erscheint.



Der Diskussionseditor wurde ebenfalls überholt und hat nun das gleiche Design und vergleichbare Usability wie das neue Eingabefeld für Forenpostings.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Neuerungen dabei helfen werden auch in Zukunft fundierte und erfolgreiche Anlageentscheidungen zu treffen und dass Sie, falls Sie aktiv am Forum teilnehmen, viel Spaß mit dem neuen Beitragseditor haben werden.



Viele Grüße



Hardy Schilling

Head of Support & Community