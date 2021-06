Novamind ist am 17. Juni 2021 auf der H.C. Wainwright Psychedelics Conference vertreten

Novamind wird an Podiumsdiskussionen teilnehmen, in denen das bahnbrechende Potenzial von Psychedelika-Therapien erörtert wird

TORONTO, ONTARIO / 15. Juni 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC PINK: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, kündigt mit Freude seine Teilnahme an der H.C. Wainwright Psychedelics in Psychiatry and Beyond Conference (die „Konferenz“) an. Die Konferenz wird am Donnerstag, den 17. Juni 2021 virtuell abgehalten.

Yaron Conforti, seines Zeichens CEO und ein Director von Novamind, wird die Vision des Unternehmens im Hinblick auf den raschen Ausbau der psychedelischen Medizin über das unternehmenseigene Netzwerk aus spezialisierten Psychiatriekliniken vorstellen und über die Forschungspartnerschaften mit führenden Pharmafirmen und wissenschaftlichen Institutionen sprechen. Die Unternehmenspräsentation steht den registrierten Konferenzteilnehmern ab dem 17. Juni um 7 Uhr vormittags (EST) als On-Demand-Video zur Verfügung.

Novamind wird sich an zwei Podiumsdiskussionen beteiligen:

- Herr Conforti wird um 9 Uhr vormittags (EST) an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Disruptive Psychopharmacology – An Introduction to Psychedelics and the Coming Revolution in Psychiatry“ teilnehmen.

- Dr. Reid Robison, Chief Medical Officer von Novamind, wird um 14 Uhr (EST) in einer gesonderten Podiumsdiskussion mit dem Titel „Patient Experience and Commercial Considerations When Launching Psychoactive Agents in Psychiatry“ erscheinen.

„Novamind kann mit mehr als fünf Jahren operativer Erfahrung auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin, einer Erfolgsbilanz in der Entwicklung innovativer Therapieprotokolle sowie soliden Partnerschaften mit renommierten Pharmaunternehmen im Bereich der klinischen Forschung aufwarten“, erklärt Conforti. „Ich freue mich schon sehr darauf, den Konferenzteilnehmern unsere Vision für das nächste Kapitel in der Behandlung psychischer Erkrankungen näherbringen zu können.“