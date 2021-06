Wipro verwirklicht Zero Cost Transformation mit Oracle Cloud Infrastruktur

Unternehmen, die einen Mehrwert aus der Cloud ziehen wollen, stoßen auf dem Weg dorthin oft auf überhöhte Kosten, ineffektive Implementierungen und langsame Prozesse. Mit der Zero Cost Transformation von Wipro können Unternehmen ihre Workloads zu geringeren Kosten auf die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) übertragen, von einem Investitionsausgaben- zu einem Betriebsablauf-Modell (OpEx bzw. CapEx) wechseln und von einem Support für Anwendungen und Infrastruktur profitieren, der im Rahmen eines Managed-Services-Frameworks zur Verfügung gestellt wird.

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein Weltmarktführer in den Bereichen Informationstechnologie, Beratung und Dienstleistungen für Geschäftsprozesse, verkündete heute seine Zusammenarbeit mit Oracle zur Markteinführung von Wipro Zero Cost Transformation , einem neuen Angebot zur Unterstützung von Unternehmen bei der Migration in die Cloud. Wipro ist ein Mitglied des Oracle PartnerNetwork (OPN).

Durch Zero Cost Transformation entfällt die Herausforderung, sich mit mehreren Dienstleistern für die Migration in die Cloud und dem Support auseinanderzusetzen. Es entsteht dadurch zudem eine nahtlose und risikominimierte Migration, da Wipro ein „Oracle Managed Service Expertise Partner“ ist und die Anzahl seiner Berater mit Oracle-Cloud-Zertifizierungen in weniger als drei Jahren um 400 % gesteigert hat.

Durch das neue Angebot, welches in Kooperation mit Oracle angeboten wird, erhalten Unternehmen Zugang zu Best-in-Class-Unternehmenssicherheit sowie technologischer Innovation. Die Lösung baut auf Wipros sechsstufiger Migrationsmethodik sowie proprietären Tools und Akzeleratoren auf und ermöglicht eine schnelle und sichere Migration zu OCI mit reduzierten Gesamtbetriebskosten.

Harish Dwarkanhalli, Präsident, Applications & Data, Wipro Limited sagte: „Da die Cloud an strategischer Bedeutung gewinnt, setzen wir uns dafür ein, den Übergang für Unternehmen weltweit so einfach wie möglich zu gestalten. Die Einführung des Zero-Cost-Transformation-Angebots für OCI ist ein Beleg für den partnerschaftlichen Ansatz von Wipro mit seinen Kunden. Wir freuen uns auf die Entwicklung weiterer Lösungen mit Oracle, die es Unternehmen möglich machen, schnell, effektiv und wertorientiert in die Cloud einzusteigen.“